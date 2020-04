iPhone SE 2020 : 3 Go de RAM et batterie de 1821 mAh

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le nouvel iPhone SE a finalement été annoncé hier et propose un très bon rapport qualité prix avec la dernière puce A13, le Wifi 6, la 4G Gigabit LTE, la eSIM ou encore un capteur arrière unique avec Mode Portrait. Mais comme toujours, Apple ne divulgue pas la totalité de la fiche technique.



Si vous cherchiez la RAM (que nous avons annoncé à 3 Go dès hier) ou la capacité de la batterie, il fallait attendre les premières indiscrétions. Et elles sont signées China Telecom.

3 Go de RAM pour l'iPhone SE, comme l'iPhone XR

L'opérateur numéro un en Chine rapporte donc que le nouvel iPhone SE 2020 dispose de 3 Go de RAM et abrite une batterie 1821 mAH.



Avec 3 Go de RAM, cela signifie qu'il a légèrement moins de RAM que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro qui en possèdent quatre, mais un de plus qu'un iPhone 8 par exemple. Et vu qu'il n'a qu'un capteur photo et un écran plus petit, la différence ne devrait pas se faire sentir.



Du côté de la batterie, pas de surprise avec exactement le même composant que l'iPhone 8 avec 1821 mAH. C'est pour cela qu'il est annoncé pour avoir la même autonomie que son ainé. A voir si à l'usage, la puce A13 se montrera plus efficace que la puce A11.



Apple indique que la batterie tient 13 heures en lecture vidéo (8 heures en streaming) et 40 heures en lecture audio. Nous l'avions vu hier dans notre comparatif entre iPhone SE, iPhone XR et iPhone 8. À titre de comparaison, la batterie de l'iPhone 11 offre 17 heures de lecture vidéo et 10 heures en streaming.



Voilà, l'iPhone SE 2 n'a plus de secrets, surtout que les fiches techniques de China Telecom sont généralement exactes.



Il ne reste plus qu'à attendre demain pour les précommandes à partir de 14 heures sur Apple, Amazon et autres. Comptez 489€ pour l'iPhone SE 64 Go.



