Quad Lock : la fixation vélo / moto pour iPhone 11 Pro à 69€

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

Si vous êtes du genre à utiliser votre iPhone 11 Pro même à vélo, le nouvel accessoire apparu sur l'Apple Store en ligne pourrait vous intéresser. Il s'agit du kit de fixation Quad Lock. Vendu 68,95 €, il est uniquement prévu pour ce modèle avec une fixation de guidon, une coque spécifique et une bâche pour la pluie.

Points forts du Quad Lock pour vélo... et moto

Très léger (42 g) et solide, le kit de fixation vélo Quad Lock pour iPhone se fixe sur la potence ou le guidon de votre vélo. Pratique pour suivre vos performances avec Strava, retrouver votre chemin avec Plans ou Google Maps ou encore répondre aux appels (avec AirPods si possible).



Le mécanisme de verrouillage à deux crans garantit une excellente tenue sur le vélo et le cache transparent assure une protection contre les intempéries et autres éclaboussures. Enfin, la coque Quad Lock est compatible avec le chargement sans fil.



Si vous trouvez cela cher, sachez que sur Amazon, on trouve séparément la coque et le support pour 60€ en tout. De plus, vous avez l'avantage de pouvoir choisir un support pour moto / scooter si vous êtes en deux-roues motorisées !



Pour finir, voici la vidéo de présentation :