Shortcutify automatise les services web et même votre Mac à distance

Il y a 4 heures

Alban Martin

Shortcutify est une excellente application qui facilite la vie quand il s'agit de créer des Raccourcis à partir d'iOS 13. En effet, avec la dernière version du système d'Apple, il est possible d'automatiser ses séquences pour déclencher une série d'actions selon un critère.



Jusqu'ici, Shotcutify s'occupait de faire le lien avec Spotify, Google Maps, Drive et autre. Désormais, il peut aussi déclencher des actions sur macOS.

Shortcutify : l'automatisation pour tous

Si Shortcutify simplifie l’utilisation de services web au sein de Raccourcis pour par exemple lancer votre playlist Spotify préférée quand vous sortez de chez vous, l'app s'occupe maintenant de votre Mac. Si ce dernier est présent sur le même réseau local ou possède une IP publique fixe, vous pourrez le piloter à distance. Allumage, redémarrage, capture d'écran, partage de fichiers, enregistrement vidéo de l'écran, combinaison de touches du clavier, etc.



Mais comment ça marche ? En fait, Shortcutify passe par des commandes SSH, ce qui est une option disponible dans Raccourcis avec l'action "Exécuter le script SSH". Le seul truc pour piloter son Mac ainsi, c'est qu'il faut bien le paramétrer pour autoriser le contrôle à distance (options de partage dans Préférences Système) et déverrouiller quelques sécurités.



Bref, un utilitaire sympa et gratuit qui nécessite forcément iOS 13 et un peu d'anglais.



PS : soyez sûrs que vous compreniez déjà comment Raccourcis fonctionne, sinon vous serez perdus sur cette application.



