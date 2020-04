iPhone 12 Pro : une partie de son design révélé ?

Guillaume Gabriel

Allez, on ne va pas y aller par quatre chemins, mais il s'agit là d'un nouveau concept autour de l'iPhone 12, mais qui pourrait bel et bien être le produit final tant celui-ci est bien fait et prend en considération les diverses rumeurs chaudes des dernières semaines.



En effet, Max Weinbach et EverythingApplePro viennent de publier un leak de la version Pro Max du futur smartphone de la Pomme, le tout avec une vidéo.



Pour ce faire, ils ont utilisé un fichier CAD, un modèle 3D distribué par Apple aux fabricants d'accessoires.

70% du design de l'iPhone 12 Pro Max

Pour cette vidéo, l'équipe à la tête de la création précise que le leak n'est complet qu'à 70% : l'écran et le corps de l'appareil sont corrects, mais la caméra "est erronée par mesure de sécurité".



De même, l'encoche à l'avant ne prend pas en compte les toutes dernières rumeurs qui suggèrent une taille plus petite, laissant apparaître un modèle standard.



Il s'agit du modèle phare de 6,7 pouces qu'Apple devrait présenter plus tard cette année, avec trois autres modèles. Selon Jon Prosser, spécialiste tech, le leak est crédible malgré le manque des derniers éléments !



Il faut dire que la vidéo donne envie et que le prochain modèle d'Apple pourrait faire mal ! Que pensez-vous de ce premier concept ?



