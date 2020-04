Déjà une promo sur l'iPhone SE 2020 chez SFR, Sosh et Bouygues

Alban Martin

Le nouvel iPhone SE est à peine en précommande qu'on le trouve déjà en promotion. Pour attirer les clients, Orange, Sosh et Bouygues proposent déjà un prix réduit pour acquérir le petit nouveau dont le tarif de base se situe habituellement sous les 500€ !

Commandez l'iPhone SE 2020 moins cher

Si vous avez lu notre comparatif entre iPhone SE, iPhone XR et iPhone 8, vous savez que le petit dernier de la gamme possède de sérieux arguments avec des performances au niveau de l'iPhone 11 Pro, des photos aussi bonnes que sur l'iPhone XR, sans oublier sa connectivité 4G LTE Gigabit, la eSIM et son WiFi 6 dernier cri.



Déjà particulièrement attractif, le dernier iPhone voit déjà son prix baisser chez les opérateurs, que ce soit en noir, blanc ou rouge, et ce, dans tous les capacités. Voici les prix habituels :

iPhone SE 2020 64 Go à 489€

iPhone SE 2020 128 Go à 539€

iPhone SE 2020 256 Go à 659€

Pour profiter de 20 à 50€ de réduction selon la capacité choisie, rendez-vous sur :

Voici quelques captures qui vous montrent qu'il faut parfois décocher le forfait associé :