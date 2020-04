Une version web d'Apple Music quitte le mode bêta

Depuis septembre dernier Apple Music était disponible en version web avec le statut bêta. Une solution pour ceux qui n'avaient pas accès à l'application ou qui préféraient passer par le navigateur. Sur music.apple.com/fr/ on retrouve toutes les fonctionnalités basiques du type l'accès à sa bibliothèque de contenu, ses playlists, la section "Explorer"...

Bienvenue dans la version publique

Apple Music en bêta sur le web, c'est désormais terminé. Après plusieurs mois d'essai et d'expérimentations, Apple en a conclu qu'il était temps de quitter le statut "bêta" et de passer en version tout publique. On retrouve sur la version web l'interface qu'on connait déjà sur l'application "Musique" de macOS.

L'interface est d'une fluidité remarquable et toutes les fonctions comme "Pour vous", "Explorer", "Radio"... sont disponibles comme si on était sur l'application !

La version web propose également en bas à gauche l'accès rapide pour ouvrir l'app macOS.

Même si vous n'êtes pas abonné à Apple Music, l'interface web propose un accès aux musiques sous forme d'extrait de quelques secondes. Il suffit de s'authentifier avec le bonhomme en haut à droite pour retrouver l'intégralité des musiques via son abonnement.

Pour rappel, Apple Music est disponible à 9,99€/mois avec une période d'essai gratuite de 3 mois pour découvrir le service. Vous avez également la possibilité d'avoir un forfait familial avec 6 utilisateurs en simultanée, celui-ci coûte 14,99€/mois.