Bons plans iOS : Dandara, Hitman GO, ROMAN

Hier à 17:48 (Màj hier à 17:48)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Dandara, Hitman GO, ROMAN. L'occasion d'économiser 38,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

air radio tune (App, iPhone / iPad, v5.2.4, 55 Mo, iOS 8.0, Sergey Kluyukov) passe de 1,09 € à gratuit.



Air radio tune offre un moyen rapide et facile d'écouter des milliers de stations de radio Internet en streaming sur votre iPhone, iPad et iPod. Écoutez ce qui vous intéresse parmi la grande collection de stations de musique, d'informations, de sport et de conférences dans le monde entier. Plus de 30 000 stations de radio de grande qualité, de n'importe quel genre et style. Créez des listes de favoris de vos préférences et vos goûts.



Les + : La lecture en arrière-plan

La recherche textuelle Télécharger l'app gratuite air radio tune





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.4, 48 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit.



Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





ROMAN (App, iPhone / iPad, v4.2, 22 Mo, iOS 12.1) passe de 1,09 € à gratuit.



Roman vous aidera à atteindre votre objectif de perte de poids. Entrez simplement votre poids corporel et Roman vous fournira un plan de repas sain pour chaque jour de la semaine. Les rappels de repas peuvent être définis à des intervalles personnalisés.



Pesez-vous chaque jour pour suivre vos progrès et recevez des plans de repas mis à jour. L'application comprend également une minuterie d'entraînement, des raccourcis Siri, des réalisations et des récompenses, et le support Apple Watch.



Les + : Une aide pour garder la forme pendant le confinement Télécharger l'app gratuite ROMAN





JEUX GRATUITS iOS :

Ville du temps (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.3, 198 Mo, iOS 9.0, 杜阳 陈) passe de 1,09 € à gratuit.



La petite fille est venue dans la ville du temps. Cet endroit a la magie pour reculer le temps. Vous pouvez profiter la magie et entrelacer le temps pour aider la petite fille et éviter les difficultés. Lorsque vos activités vont influencer la route du temps, les erreurs sont irréversibles. Vous devez bien réfléchir pour utiliser correctement le recul du temps et la route correcte pour réussir le jeu.



Les + : Une aventure reposante Télécharger le jeu gratuit Ville du temps





Hitman GO (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.13.5, 1 Go, iOS 6.0, SQUARE ENIX) passe de 5,49 € à gratuit.



Un jeu de stratégie dans lequel vous prenez le contrôle de la figurine de l'agent 47 dans des puzzles aux objectifs divers. La plupart du temps le but principal sera d'atteindre la sortie ou d'éliminer une cible donnée. D'autres objectifs secondaires viennent se greffer comme finir le niveau en un nombre de tours donné, éliminer tous les ennemis ou au contraire n'en éliminer aucun.



Hitman GO est un jeu totalement inattendu et c'est peut-être bien là sa plus grand force. Proposer un jeu de réflexion au rythme calme mettant en scène ce personnage est une bonne idée et donne une nouvelle facette à la franchise.



Les + : Très joli

Pensé pour le tactile Télécharger le jeu gratuit Hitman GO





Color Dots (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v4.1, 16 Mo, iOS 8.0, Ellie's Games, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.



Le jeu Color Dots s'adresse aux petits bouts : ce dernier est remplit de couleurs pour capter l'attention des tout-petits.



Parfait pour l'éveil de bébé !



Les + : Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Color Dots





PROMOS iOS :

Kathy Rain (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, 516 Mo, iOS 6.0, Raw Fury) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Kathy Rain raconte l'histoire d'une étudiante déterminée avec un penchant pour le travail de détective et une Harley, qui retourne dans sa ville natale qu'elle a quittée étant enfant. Nous sommes dans les années 90, et Kathy commence son enquête sur un mystère local et sur l'héritage que lui a laissé son grand-père décédé récemment.



Plus elle suit les indices qu'il lui a laissés, plus elle se pose des questions... Que cherchait vraiment Joseph Rain ce soir-là, il y a des années ? Que lui est-il arrivé pour qu'il ne soit soudainement plus que l'ombre de lui-même, coincé dans un fauteuil roulant ? Quel secret a été enterré avec une jeune artiste suicidaire, et pourquoi tant de gens à Conwell Springs perdent-ils l'esprit ? La vérité est sombre et sinistre...



Voilà un beau jeu d'aventure en point & click savoureux avec des puzzles bien pensés et une trame scénaristique solide.



Les + : Une belle durée de vie

Traduit en français Télécharger Kathy Rain à 2,29 €





Dandara (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,1 Go, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 6,99 € à 3,49 €.



Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais oppressés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car le voile de la peur sera abaissé par une héroïne, un rayon d’espoir. Son nom est Dandara.



Bienvenue dans un jeu de plateforme 2D metroidvania fait de créatures mystiques et d’exploration infinie. Défiez la gravité et sautez sur planchers, murs et plafonds de la même façon. Découvrez des mystères et secrets cachés au travers du monde de Sel et de ses nombreux personnages. Préparez Dandara au combat et à la survie face à des ennemis ayant un penchant pour l’oppression.



Les + : Un classique

La durée de vie Télécharger Dandara à 3,49 €





To the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.0, 1,3 Go, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Il y a des jeux poignants, qui marquent et qu'on aimerait vivre et revivre... To The Moon en fait parti, sans conteste. Ce dernier vous emmène au travers de deux docteurs, dans la mémoire d'un homme mourant.



Au travers des souvenirs que vous vivrez comme un film, votre but est de réaliser le dernier souhait de l'homme. Un RPG d'aventure comme on en trouve peu.



Les + : Poignant, on parie que vous lâcherez une larme ?

Le scénario Télécharger To the Moon à 2,29 €