iPhone 12 Pro : un nouveau concept très réaliste

Alors que hier, Max Weinbach et EverythingApplePro publiaient une vidéo de ce que pourrait être l'iPhone 12 Pro, en se servant notamment des différentes rumeurs, c'est aujourd'hui un nouveau designer qui publie un nouveau leak.



En effet, Jonas Daehnert (@PhoneDesigner sur Twitter) vient de dévoiler ses propres créations en matière d’iPhone 12 en se servant de ce qui a été dit, et en se focalisant sur le fameux fichier CAD.

According to the latest rumors and leaks: the iPhone 12 Pro. TBH, I'm sceptical about the bezel size. However, the dimensions of the device match the proportions of the screen and user interface. (rev. 1) pic.twitter.com/GVHEd9b4kg