Apple sortirait un iPhone 12 sans port Lightning ni USB-C !

Il y a 36 min

Alban Martin

Apple aime innover au niveau de la connectique de ses appareils, que ce soit le Mac, l'iPhone ou l'iPad, la firme n'hésite pas à trancher. Après la fin du lecteur CD sur Macbook et même des ports USB ou HDMI, la firme avait pris la décision de supprimer la prise jack sur l'iPhone 7. Cette fois, Apple pourrait carrément supprimer le port Lightning de l'iPhone 12, sans le remplacer par une version USB-C qui équipe pourtant l'iPad Pro depuis 2018.

En effet, en pratiquement deux ans, le port USB-C n'a toujours pas fait la transition sur l'iPhone, alors que les Macbook en proposent depuis des années. Apple a-t-elle un autre plan ?

Un iPhone 12 sans port ?

Si la logique n'a pas été suivie par la firme de Cupertino, un tweet de Jon Prosser de FrontPageTech, encore lui, nous donne un indice. Apple voudrait tout simplement sortir un iPhone sans port, sans orifice. Avec la suppression du jack, l'arrivée de la eSIM, et la fin du port Lightning, l'iPhone 12 serait alors encore plus étanche et moins sensible aux pannes. Si cette nouvelle annonce de Jon Prosser peut paraitre excentrique, elle rejoint celle du Kuo en 2019. Prosser avance même que le support de l'Apple Pencil et du Smart Connector ne sont pas à l'ordre du jour et ne verront certainement jamais le jour sur iPhone.

En effet, Ming-Chi Kuo avait déjà prédit un iPhone totalement sans fil l'an passé. Mais pour lui, ce modèle était prévu pour 2021. Aucun fil, ni pour recharger, ni pour synchroniser, encore moins pour écouter de la musique.



Ce serait à coup sûr, un changement majeur qui ne devrait laisser personne indifférent. Une évolution polarisante, mais qui est prête à tout point de vue. Quand on y pense, la recharge sans fil fonctionne bien, l'écoute en Bluetooth aussi, tout comme la synchronisation iCloud ou les échanges AirDrop. Et si on se rappelle bien, la restauration d'un iPhone peut désormais se faire sans PC ou Mac d'après le code d'iOS 13.4 avec OS Recovery. Simplement, les nombreux accessoires qui se servent du port Lightning seraient alors inutilisables...



Vous êtes pour ou contre un iPhone 12 sans aucun port ? Donnez-nous votre avis et vos arguments !