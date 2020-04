Fortnite : Travis Scott en concert aujourd'hui ? (Mise à jour)

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Après la collaboration entre Fortnite et Marshmello, Epic Games continue ses partenariats avec cette fois le rappeur Travis Scott qui va réaliser un concert privé exclusivement pour les joueurs Fortnite. Plusieurs informations ont fuité concernant l'emplacement du concert sur la maps. Ce qui reste encore incertain, c'est la date et l'heure. Mais Fortnite pourrait bien avoir volontairement tweeté l'information il y a quelques minutes.

Fortnite x Travis Scott, ce soir à 18h ?

Si vous avez vécu le concert de Marshmello l'année dernière, vous avez probablement vécu l'incroyable engouement des joueurs pour ce rendez-vous avec l'une des stars planétaires. Epic Games veut réitérer cette expérience avec une star du hip-hop américain, Travis Scott. Depuis plusieurs jours, un partenariat entre l'éditeur de Fortnite et la star américaine fait écho.

Les conditions devraient être les mêmes qu'avec l’événement de 2019, les joueurs retrouveront sur la carte du nouveau chapitre, un endroit précis où se tiendra une scène qui accueillera en direct Travis Scott qui se trouvera dans les locaux d'Epic Games.

D'après les rumeurs, elle devrait être placée entre l'île "Le requin" et "Sweaty Sands".

Aujourd'hui Fortnite semble avoir communiqué une information très intéressante dans un tweet. Avec plusieurs emojis et une heure avec des yeux, il n'en fallait pas plus pour enflammer la communauté Fortnite sur Twitter.

Pour rappel, le concert de Marshmello avait établi un record mondial en rassemblant plus de 10 millions de joueurs en simultanée sur les serveurs de Fortnite, mais aussi des millions de viewers sur YouTube Gaming et Twitch. Ça a d'ailleurs été l'une des rares fois où Epic Games a dépassé le million de viewers sur la plateforme de streaming d'Amazon.

🌟🌌🎶🌵🎡



18h 👀 — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) April 20, 2020

Mise à jour 20/04/2020 : Pas de concert ce soir, mais Fortnite a dévoilé officiellement la collaboration avec l'artiste Travis Scott. Vous retrouvez tous les détails sur le site d'Epic Games.

