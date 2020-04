PlayStation 5 : peu de stocks à son lancement ?

Alors que les joueurs attendant la fin d'année avec une grande impatience, puisque la sortie des consoles nouvelle génération nous y attendent, une mauvaise nouvelle pourrait venir jouer les trouble-fête...



En effet, selon les dernières rumeurs, Sony pourrait produire beaucoup moins de consoles que pour ses prédécesseurs et que vraisemblablement, le stock de PlayStation 5 sera plus faible que prévu.



La raison ? Non, ce n'est pas le coronavirus, mais bel et bien le prix des pièces qui poseraient problème.



La PlayStation 5 avec un lancement réduit ?

C'est le très sérieux site Bloomberg qui relaye ses informations, bien que nous en parlions quelques semaines auparavant : la nouvelle console de Sony pourrait connaître quelques problèmes à son lancement.



Un stock plus serré pour le lancement de la PlayStation 5, mais également un prix à la hausse, puisqu'il faudrait débourser entre 499$ et 599$ pour se l'offrir, contre 399$ pour la PS4 à l'époque.



Pourquoi une telle hausse ? Le prix de certains composants explose à cause d'une certaine rareté, forçant le nippon à revoir son prix de lancement, mais également son stock : entre cinq et six millions d’exemplaires seulement.



Sachant que Sony avait écoulé 7,5 millions d’unités à l'époque, en seulement deux trimestres, il risque d'y avoir des ruptures de stock rapidement...



