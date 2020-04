Things 3 gère le clic droit et le curseur du trackpad sur iPad

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Things 3 vient de recevoir une belle mise à jour sur App Store, et notamment sur iPad. En effet, l'app supporte juste à temps le tout nouveau clavier Magic Keyboard pour l'iPad Pro qui apporte un trackpad permettant de naviguer avec un curseur à l'écran.



Le gestionnaire de tâches qui propose un look et une ergonomie au top vient de passer un nouveau cap.



Things 3 for iPad

Alors qu'on va évidemment pester contre l'absence d'application universelle (oui, il faut payer deux fois Things 3), on peut se consoler avec une solide mise à jour sur iPad. Cette version de Things 3.12.2 est entièrement compatible avec le nouveau curseur de souris de l’iPad. Cela signifie qu'en connectant une souris ou un trackpad (ou un clavier avec trackpad), vous pouvez alors cliquer et contrôler l’app exactement comme vous le feriez sur Mac.



Concrètement, le curseur peut désormais mettre en surbrillance les éléments d’interface cliquables et se placer sur les boutons ou les cases à cocher lorsque vous placez le pointeur à proximité. De même, le clic droit permet d'avoir un menu contextuel très pratique : tâches, projets, domaines et listes de la barre latérale. On peut également ouvrir rapidement une liste dans une nouvelle fenêtre avec cette méthode.



De plus, le trackpad permet de réaliser certains gestes comme le balayage sans toucher l'écran, idéal pour programmer une tâche, sélectionner des éléments ou supprimer des lignes.



Enfin, les développeurs de Cultured Code ont ajouté une astuce pour sélectionner une tâche sans l’ouvrir. Maintenez la touche Cmd enfoncée tout en cliquant dessus. Pratique.



Évidemment, tout cela nécessite iPadOS 13.4 et des accessoires compatibles.





PS : voici les bugs corrigés dans cette version sur iPhone et sur iPad :

Il est désormais plus facile d’appuyer sur la case à cocher des tâches développées.

Certains problèmes entraînant la disparition de la barre d’outils de Things derrière d’autres éléments affichés à l’écran (barre des raccourcis du clavier, par exemple) ont été corrigés.

Un problème entraînant le blocage de la touche Maj a été corrigé (ce correctif nécessite iPadOS 13.4 ou une version supérieure).

Un problème pouvant entraîner la réapparition de tâches terminées lorsqu’un projet était marqué comme incomplet via un raccourci clavier a été corrigé.

Certains soucis d’affichage des animations lors de la séquence de prise en main ont été corrigés.

Une coquille a été corrigée dans la traduction allemande.



Télécharger Things 3 for iPad à 21,99 €

Télécharger Things 3 à 10,99 €