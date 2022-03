Webex Meetings optimise la voix et gère enfin le PiP sur iPad

En octobre de l'année dernière, Cisco a annoncé sa nouvelle application Webex Meetings pour l'iPad qui apportait enfin une expérience de qualité pour concurrencer Zoom et autres Teams. Aujourd'hui, la société ajoute encore un peu de confort avec la fonction Picture in Picture afin que les utilisateurs puissent profiter des fonctions multitâches de l'iPad.

Webex Meetings prend désormais en charge la fonctionnalité Picture in Picture sur iPadOS. Désormais, pendant une réunion, les utilisateurs peuvent simplement quitter l'application de réunion et la fenêtre de réunion apparaîtra en mode PiP sur l'écran d'accueil de l'iPad.

Que vous travailliez dans le domaine de la technologie, de l'éducation ou de la santé, le mode multitâche transparent de l'iPad vous permet de travailler intelligemment avec des applications et des tâches simultanées, comme la prise de notes, l'envoi d'e-mails et désormais, si vous êtes un utilisateur de Webex Meetings, la vidéoconférence. (...) Les utilisateurs de l'iPad peuvent désormais utiliser la fonction Image dans l'image lorsqu'ils participent à des réunions Webex, afin d'être plus productifs pendant les appels et de suivre l'orateur actif ou le contenu partagé tout en travaillant, par exemple, en répondant aux e-mails ou en gérant les rendez-vous du calendrier côte à côte sans perdre le moindre temps.