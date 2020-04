À venir : un iPad Air 4 avec Touch ID sous l’écran, une manette et un Macbook 12 ARM

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Si nous connaissons déjà une grande partie des nouveautés de l’année 2020 chez Apple avec de futurs AirPods Pro Lite, des iPhone 12 et autre HomePod Mini et MacBook Pro 14, voilà qu’une fuite nous dévoile d’autres produits. Un certain L0vedream, un leaker chinois, a publié une liste longue comme le bras avec tous les nouveaux appareils et accessoires à venir du côté de la firme à la pomme. Parmi eux, on trouve une manette de jeu, un iPad Air 4 et un nouveau MacBook 12 pouces.

Une manette de jeu

Sans détail, il est difficile de se faire une idée de la manette de jeu d’Apple. Mais ceci dit, cela fait sens. Apple pousse fort sur les jeux vidéos et après avoir sorti Apple Arcade sur tous ses appareils, elle pourrait proposer une manette ergonomique. Pour se différencier, la manette pourrait s’appairer comme les AirPods et même se ranger facilement par un système de pliage.

Un MacBook 12 sous ARM

Moins surprenant, le MacBook 12 pouces pourrait faire son retour mais avec un processeur ARM. Nous pensions que le premier ordinateur sans puce Intel serait un MacBook Pro, mais Apple pourrait en profiter pour relancer son MacBook, entre le Air et le Pro. Apple serait donc plus autonome pour propulser ses ordinateurs, comme c’est le cas sur iPhone et iPad où elle conçoit des processeurs sur base ARM.

iPad Air 4 avec Touch ID sous l’écran

L0vetodream croit savoir que le premier produit d’Apple avec capteur d’empreintes sous la dalle serait finalement un iPad Air 4. Si tel est le cas (nous l’attendions initialement sur l’iPhone Se 2020), l’iPad Mini 6 pourrait également en profiter. Un moyen intéressant d’avoir une tablette milieu de gamme avec un design bord à bord mais sans Face ID.

Les autres produits Apple en 2020

Pour le reste, le leaker confirmé l’arrivée de produits déjà annoncés par les rumeurs comme la 4e génération d’AirPods, le nouveau MacBook Pro 14 pouces qui remplacera le 13, de nouveaux iMac, un HomePod plus petit, une nouvelle Apple TV 4K, un tapis de recharge AirPower ou encore les quatre iPhone 12 dont deux auront un écran 120 Hz, mais tous équipés en 5G et encoche réduite !



Si le nom de L0vetodream ne vous parle pas, il avait annoncé la date de sortie de l’iPad Pro 2020 et de l’iPhone SE 2 par exemple.



Vous pensez qu’Apple va sortir autant de nouveautés d’ici la fin de l’année ?



