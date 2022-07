Les premiers MacBook Pro avec Touch Bar et iPad Pro bientôt vintage

C’est un rituel, Apple ajoute régulièrement des produits dans ses listes vintages et obsolètes. Cette fois, ce sont les premiers modèles de MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces avec Touch Bar qui seront considérés comme anciens le 31 juillet prochain d’après un mémo interne partagé avec les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple cette semaine. Mais ce n’est pas tout puisque les premiers iPad Pro sont également concernés.

Adieu MacBook Pro 2016

Les premiers MacBook Pro dotés de la Touch Bar ont été commercialisés en octobre 2016 dans le cadre d'une refonte complète de l’ordinateur. Les autres nouveautés comprenaient un châssis plus fin et plus léger, le clavier papillon tant décrié par la suite, un bouton Touch ID, un trackpad plus grand et la suppression de tous les ports, à l'exception des ports Thunderbolt et d'une prise casque.



Apple a retiré la Touch Bar des derniers modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces en 2021, mais elle est toujours disponible sur le MacBook Pro de 13 pouces, même le nouveau M2..

Les iPad Pro 2015 aussi

Le mémo, obtenu par MacRumors, indiqué que d’autres appareils seront classés comme vintage à la fin du mois :

MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Air (13 pouces, début 2015)

MacBook (12 pouces, début 2016)

iMac (21,5 pouces, fin 2015)

iMac (27 pouces, Retina 5K, fin 2015)

iPad Pro (9,7 pouces, Wi-Fi)

iPad Pro (9,7 pouces, Wi-Fi + Cellulaire)

Apple classe un appareil comme "vintage" cinq ans après la fin de la commercialisation. Les premiers modèles MacBook Pro dotés de la Touch Bar ont été abandonnés en juin 2017.

Les iPad Mini bientôt obsolètes

Enfin, Apple ajoutera également l'iPad mini original sorti en 2012 à sa liste de produits obsolètes le 31 juillet, selon le mémo. Apple classe un appareil comme "obsolète" sept ans après la fin de sa vente et ne garantit plus la possibilité de le faire réparer.