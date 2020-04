Apple fait des stocks d'iPhone 12 et d'iPhone SE

Apple change ses plans et commence à constituer des stocks conséquents sur les modèles 2020. Habituellement à quasi flux tendu (aussi pour susciter le désir), la firme à la pomme veut assurer en cette période d'incertitude qui pourrait aboutir à d'éventuelles pénuries de composants selon des sources citées par la Nikkei Asian Review. Sont concernés, les iPhone 12, iPhone 12 Pro et même iPhone SE.

L'iPhone SE se vendrait très bien iPhone 12 /12 Pro

Les fermetures de magasins de détail ont rendu difficile pour Apple d'évaluer la demande pour ses produits. Pour le moment, la plupart de ses ventes se font en ligne. Apple se prépare donc pour la saison des achats de fin d'année en augmentant les stocks de nouveaux modèles.



Selon le rapport du quotidien, Apple aurait notifié à plusieurs de ses fournisseurs son intention de fabriquer environ 213 millions d'iPhone au cours de la période de 12 mois se terminant en mars 2021, en hausse de 4% par rapport à la même période il y a un an.

En termes de répartition, la production de modèles actuels comme le nouvel iPhone SE et les prochains modèles 5G sera divisée de près de 50 à 50. Si le dernier SE n'est pas seuls quand on parle des modèles actuels puisqu'on y compte aussi l'iPhone XR et les iPhone 11, il est intéressant de voir que c'est lui qui est pris en exemple. Une confirmation de ses bonnes ventes.



Pour mémoire, Apple prévoit de sortir quatre iPhones compatibles 5G à la rentrée, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces (qui pourrait arriver un peu plus tard), selon de nombreuses fuites. Les quatre modèles devraient comporter des écrans OLED (dont un modèle 120 Hz sur les "Pro"), des bords plus plats comme l'iPhone 5 ou l'iPad Pro 2018 et versions ultérieures, et une encoche plus petite. Sans oublier la compatibilité 5G et le scanner LIDAR.



