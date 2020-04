Bons plans iOS : TheoTown, 57° North, Artech

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment TheoTown, 57° North, Artech. L'occasion d'économiser 63,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Kintsugi (App, iPhone / iPad, v0.2.11, 132 Mo, iOS 12.0, Grace Chang) passe de 19,99 € à gratuit.



Que vous soyez novice dans la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou expert, Kintsugi Mindful Wellness est une application intelligente de journalisation vocale qui exploite l’apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles informations sur vous. Parlez simplement dans l'application et laissez-nous faire le reste. Kintsugi fait la promotion de techniques éprouvées en clinique pour lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression au quotidien.



Les + : Sublime app Télécharger l'app gratuite Kintsugi





Budgets Pro (App, iPhone, v4.36, 8 Mo, iOS 11.0, MoneyBudgie) passe de 3,49 € à gratuit.



Si vous aimez savoir ce qui se passe dans votre compte en banque et traquez vos budgets, alors l'application Budgets Pro est faite pour vous.



Cette dernière vous permet ainsi de suivre vos dépenses et génère automatiquement des statistiques et des graphiques.



Les + : Si vous souhaitez faire des économies

Retrouvez votre historique Télécharger l'app gratuite Budgets Pro





Artech (App, iPhone / iPad, v2.1.0, 77 Mo, iOS 11.2, TAO WU) passe de 5,49 € à gratuit.



Artech utilise l'IA pour créer de superbes œuvres d'art dans le style de motifs de renommée mondiale. Importez simplement une photo ou prenez-en une nouvelle dans l'application et appuyez sur pour appliquer l'un des 13 filtres.



Vous trouverez des filtres qui imitent les styles d'œuvres célèbres comme The Starry Night, The Great Wave Off Kanagawa, Scream, Muse, etc. L'application comprend également trois styles vidéo au choix.



Les + : Pour les amateurs de photographie

Les résultats sont sublimes Télécharger l'app gratuite Artech





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2020.17, 34 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit.



Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





JEUX GRATUITS iOS :

57° North (Jeu, Aventure / Livres, iPhone / iPad, v1.4, 1,3 Go, iOS 9.0, Mighty Coconut) passe de 3,49 € à gratuit.



Lorsque deux cousins sont naufragés sur une île isolée de l'Alaska, c'est à vous de les aider à survivre, à s'échapper et peut-être même à découvrir pourquoi il y a tant de caméras de sécurité ici au milieu de nulle part ...



57 ° North raconte une histoire captivante avec des centaines de décisions et des fins multiples qui dépendent des choix que vous faites.



Pour une expérience encore plus immersive, il fonctionne également avec le Merge Cube (https://mergevr.com/cube) pour donner vie à de magnifiques illustrations dans la paume de votre main. Ne vous laissez pas trop distraire en regardant le paysage ... nous avons entendu qu'il y a des ours sur l'île.



Les + : Sublime

Le scénario Télécharger le jeu gratuit 57° North





Crisis of the Middle Ages (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant!



Les + : Fun

De nombreux clins d'oeil Télécharger le jeu gratuit Crisis of the Middle Ages





Gruffalo (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.3, 109 Mo, iOS 6.0, Magic Light Pictures Ltd.) passe de 3,49 € à gratuit.



Jouez à la première application dérivée du livre illustré pour enfants "Gruffalo", best-seller international de Julia Donaldson et Axel Scheffler.



Serez-vous plus malin que Gruffalo ? Baladez-vous dans les profondeurs obscures de la forêt et mettez vos talents à l'épreuve !



Profitez de 6 jeux de réflexion beaux et difficiles qui aident à développer les réflexes, la logique et les capacités de réflexion, tous conçus spécialement pour les enfants de 3 à 7 ans.



Les + : Pour occuper les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Gruffalo





PROMOS iOS :

Burly Men at Sea (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.3, 208 Mo, iOS 9.0, Brain&Brain) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Burly Men at Sea est un conte folklorique mettant en scène un trio de pêcheurs barbus et bien bâtis qui quittent leur vie ordinaire pour partir à l'aventure.



Le scénario du jeu, qui se déroule en Scandinavie au début du XXe siècle, se ramifie au gré des rencontres avec les créatures folkloriques. Vous incarnez le conteur qui façonne le récit autour des trois héros balourds. Jouez une première fois pour découvrir un récit unique, puis reprenez la mer pour de nouvelles aventures. Télécharger Burly Men at Sea à 2,29 €





TheoTown (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.30, 119 Mo, iOS 10.0.0, blueflower UG (haftungsbeschr�...) passe de 6,99 € à 2,29 €.



TheoTown est un jeu de construction de ville dans lequel vous pouvez construire et gérer votre propre ville. Incarnez un constructeur de villes et gérez plusieurs villes! Créez une ville et construisez-la dans une énorme métropole.



Les + : Le jeu a une belle durée de vie

Les retours positifs Télécharger TheoTown à 2,29 €





Beholder 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.7.15871, 1,6 Go, iOS 11.0, Alawar Entertainment, Inc) passe de 7,99 € à 4,49 €.



C'est donc reparti : il va falloir commencer au plus bas de l'échelle (du ministère) et c'est déjà une chance en comparaison à ce que les citoyens supportent tous les jours. Entre caméras de surveillance, lois suffocantes et aucune confidentialité, à vous de voir si vous voulez changer les choses, ou pire, prendre la place du premier ministre en étouffant encore plus vos anciens confrères.



Nous avions adoré le premier opus, et nous avons hâte d'essayer ce nouveau scénario qui risque de nous confronter à des choix déchirants, mais indispensables...



Est-ce que vous allez enfoncer vos collègues en enquêtant sur eux ? Vers quel scénario allez-vous pencher ? À vous de le découvrir !

Télécharger Beholder 2 à 4,49 €





Beholder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.5, 758 Mo, iOS 10.0, Creative Mobile) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Un état totalitaire contrôle tous les aspects de la vie privée et publique. Les lois sont suffocantes, la surveillance totale, la confidentialité morte. Vous êtes un gérant mis en place par l’état dans un bâtiment d’appartements. Votre quotidien est d’aménager un bel immeuble pour les locataires qui y passeront.



Mais ce n’est qu’une couverture face à votre vraie mission…



Les + : Une merveille

De l'espionnage moderne Télécharger Beholder à 3,49 €