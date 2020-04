Huawei ment encore avec une photo soit-disant prise par ses smartphones

Les smartphones Huawei font-ils des photos décevantes ? À en croire les multiples mensonges de la marque dans ses campagnes marketing, on pourrait se dire qu'il y a un véritable complexe à mettre en avant des photographies prises depuis un smartphone Huawei. Encore une fois, la firme chinoise a mis en avant une photo réalisée depuis un appareil photo professionnel.

C'est la troisième fois

Quand on se fait prendre la main dans le sac une fois, on ne recommence pas. C'est de la logique ! Pourtant chez Huawei on ne semble pas apprendre de ses erreurs. Alors que l'entreprise a été prise en flagrant délit il y a un an avec une photo issue d'une agence de presse, mais reprise comme une photo réalisée avec un smartphone Huawei, la marque recommence et provoque à nouveau un scandale.

Ce cliché a été pris par un appareil photo Nikon D850, il se place dans le très haut de gamme. ll est en ligne sur internet à un tarif de plus de 2000 euros. Un tarif bien plus élevé que les smartphones Huawei. Il est donc normal que les photos soient de meilleure qualité.



De même en 2016 quand Huawei utilisait une photo prise avec Canon 5D Mark III.

Début avril, Huawei a organisé un grand concours sur Weibo, le réseau social hyper tendance en Chine. La firme en avait conclu que cela mettrait en avant les performances photographiques de ses appareils et par la même occasion donnerait envie à plusieurs milliers de Chinois d'investir dans les smartphones Huawei. Puisqu'il faut se le dire, pour de nombreuses personnes, la qualité des photos est un détail important lors de l'achat d'un smartphone.



Pendant la campagne, le service marketing de Huawei avait posté cette photo (que vous voyez ci-dessus). Avec une légende assez culottée, puisque Huawei affirmait que cette photo avait été réalisée à partir de l'un de ses smartphones. Sans citer le modèle !

Sauf que ce que n'a pas pensé Huawei c'est que sur le réseau social Weibo, il y a beaucoup de photographes et de passionnés. Quand l'internaute Huapeng Zhao a vu cette photo, il s'est rapidement souvenu l'avoir vu ailleurs. Il va alors pendant de longues heures essayer de retrouver le site où il l'avait vu.

Il l'a retrouve sur le site "500px" une sorte de réseau social réservé pour les photographes, afin qu'ils partagent leurs plus beaux clichés !

En réalité, la photographie relayé par Huawei a été prise par Su Tie et il ne l'a pas du tout prise à partir d'un smartphone de l'entreprise chinoise.

Huawei s'excuse

Pour éviter une seconde polémique par rapport à ce mensonge, Huawei a avancé l'erreur humaine en déclarant officiellement qu'il s'agissait visiblement d'une faille en interne et que cette photo issue d'un site tiers n'aurait jamais dû se retrouver sur Weibo en prétendant qu'elle avait été prise par un smartphone Huawei. Une grave erreur qui n'est pas la première dans la stratégie marketing du géant chinois.



