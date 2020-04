iPhone 12 : Un probable retard à cause de la fermeture des laboratoires d'essai

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Sortir un nouvel iPhone est un parcours semé d'embûches, surtout quand celui-ci doit être commercialisé à un moment de l'année très précis. Une nouvelle indiscrétion parle de difficulté avec une modification de dernière minute et des laboratoires d'essai qui sont fermés. Deux imprévus qui pourraient provoquer un retard dans la sortie de l'iPhone 12.

Encore une épreuve à surmonter

D'après un récent rapport de Ming-Chi Kuo, Apple serait confronté à deux difficultés pour sortir à temps son iPhone 12. Si la majorité des usines de productions ont repris un rythme plus ou moins à la normale, c'est désormais à cause des laboratoires d'essai qui sont fermés que cela poserait problème.

De plus, Apple a procédé à une modification de conception de dernière minute qui n'avait pas pu être faite avant à cause de la pandémie.

D'après le célèbre analyste, ces deux éléments peuvent retarder le lancement d'un mois par rapport à la date initiale qu'avait prévu Apple.



Apple n'aurait toujours pas passé les étapes de test pour son nouvel iPhone. Les laboratoires d'essais qui sont indispensables pour la certification "iPhone 12" ont les portes fermées à cause du confinement.

La production de masse devrait avoir du retard à cause de ces deux imprévus. Pour l'iPhone 5,4 pouces et 6,1 pouces elle devrait avoir lieu en septembre et pour l'iPhone de 6,7 pouces elle devrait être repoussé à octobre !

Pour rappel cela n'a rien de dramatique, puisque pour comparer, l'iPhone X était entré en production de masse en septembre pour une disponibilité fin octobre et début novembre.

L' analyste veut rassurer les investisseurs en bourse dans sa note qui leur est destinée. Il estime qu'investir dans Apple en 2020 reste une bonne décision. D'après lui les risques seraient essentiellement dans la demande des consommateurs. Comme le confinement est présent dans de nombreux pays et que les magasins sont fermés, la demande diminue puisqu'elle n'est satisfaite qu'à partir des sites en ligne.

Ming Chi Kuo explique : "Nous suggérons que les investisseurs se concentrent davantage sur les impacts de la baisse de la consommation sur la demande de l'iPhone, car nous pensons que l'exécution d'Apple pourrait minimiser tout risque de retard de développement et de production de masse"



Dans ses prévisions, il déclare également que si la pandémie n'est pas maîtrisée avant juillet et que le confinement est toujours d'actualité, les expéditions d'iPhone en 2020 connaitront alors une chute de l'ordre de 10 à 15%, ce qui globaliserait les ventes sur l'année en cours à 170 millions d'unités. Environ 10% devraient être des iPhone munis d'un modem 5G de Qualcomm.

Ce que Ming-Chi Kuo voit avec l'iPhone 12

On le sait tous, l'iPhone 12 aura la possibilité de se connecter au réseau 5G. Clairement si les analystes se trompent, ça serait une catastrophe pour Apple !

Ming-Chi Kuo explique aussi que le nouvel iPhone d'Apple devrait avoir des capacités de détection en profondeur en 3D.

Apple pourrait aussi créer la surprise en proposant un Touch ID dans l'écran. Cela serait réalisable grâce à "l'empreinte acoustique."

Pour Kuo, l'iPhone 12 se déclinera en quatre modèles différents, une version avec écran OLED de 5,4 pouces avec double caméra arrière, un écran OLED de 6,1 pouces avec double caméra arrière et un autre de la même taille avec triple caméra. Pour finir, le "Pro Max" devrait avoir un écran OLED de 6,7 pouces avec triple caméra arrière accompagné d'un capteur ToF.



Des prévisions qui confirment ce que disent déjà les rumeurs depuis plusieurs semaines. Malgré la pandémie Covid-19, Ming-Chi Kuo se dit rester positif par rapport au calendrier d'Apple qui ne devrait pas être plus perturbé que cela. Tout dépend aussi comment Apple va gérer la situation.



Source