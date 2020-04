Une étude affirme que nous gardons plus longtemps nos smartphones

Julien Russo

On ne va pas se le cacher, acheter un smartphone c'est devenu un investissement. Quand celui-ci coûte plus de 1000€, c'est une partie du salaire ou des économies qui s'envole vers le compte bancaire d'Apple ! Du coup, les clients de l'iPhone (comme d’autres smartphones) n'hésitent plus à garder leur appareil 1, 2, 3 ans ou plus. Un coup dur pour les nombreuses marques qui renouvellent tous les ans leurs smartphones.

On garde son iPhone en moyen jusqu'à 2 ans

L'étude qui nous vient du CIRP s'est concentrée spécifiquement sur le comportement des Américains. Il a été révélé qu'aux États-Unis on a désormais tendance à garder son smartphone plus longtemps. Un choix qui serait surtout lié à la satisfaction des fonctionnalités qu'il apporte et du manque de nouveautés sur les nouveaux modèles.

Avant on changeait son smartphone parce qu'il y avait un écran OLED, maintenant on le change parce qu'il est 25% plus lumineux que le précédent ! Les arguments techniques pour vous convaincre sont moins attrayants.



L'étude révèle que du côté d'Apple, il y a de plus en plus d'Américains qui conservent leur iPhone trois ans ou plus. Ce qui était assez rare à l'époque de l'iPhone 6 par exemple. Ce choix a tendance à progresser avec le temps ! Il faut dire aussi que les iPhone ont la particularité d'être fiables et performants sur le long terme.

Malheureusement cela n'est pas une bonne nouvelle pour Apple qui aimerait (dans le meilleur des mondes) que vous changiez votre iPhone tous les ans et que vous choisissiez le dernier modèle (le plus cher si possible !).



Mike Levin qui est cofondateur du CIRP a expliqué : "Nous voyons clairement comment les propriétaires d'iPhone conservent désormais leurs téléphones pour une durée de plus en plus longue. Au cours du dernier trimestre, 28% des acheteurs ont conservé leur ancien téléphone pendant trois ans ou plus, contre seulement 12% il y a quatre ans."

L'iPhone 11 en tête !

L'étude s'est aussi intéressée aux iPhone qui rencontrent le plus de succès en ce moment. Il y en a un qui s'en sort particulièrement bien et se démarque des autres, c'est l'iPhone 11. Il serait le "modèle dominant" depuis le mois de septembre 2019. Sans grande surprise, puisque c'est l'un des iPhone avec le tarif le plus accessible, il aurait même remplacé l'iPhone XR qui avait la place de leader dans la catégorie des "iPhone les plus populaires".

Levin a également déclaré : "La sortie du nouveau leader des prix iPhone SE et le retrait probable des 8 et 8 Plus devraient modifier la composition des ventes et mettre encore plus l'accent sur les modèles nouvellement sortis au cours du prochain trimestre".

Il est précisé dans l'enquête que ces statistiques proviennent de 500 clients Apple américains qui ont acheté un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple Watch au cours de la période de janvier à mars 2020.



