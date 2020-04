Le mode sombre de Facebook se montre sur iOS et Android !

Facebook est en retard, très en retard sur le mode sombre. Après WhatsApp le mois dernier, Messenger et Instagram l'an passé, le réseau social s'apprête donc à lancer un mode idéal pour la nuit sur l'app principale.



Voici un premier aperçu en images :

Facebook passe du côté obscur

Facebook va refaire son retard très prochainement. En effet, le réseau social travaille activement et WABeta qui décortiquent les bêtas des apps populaires a pu activer le mode sombre et nous proposer quelques captures. Comme prévu, l'application n'affichera pas un fond noir total mais des nuances de gris. C'est plus esthétique, mais moins efficace pour la batterie sur les iPhone à écran OLED.

Comment activer le mode sombre de Facebook sur iOS et Android

Si l'app ne propose pas encore cette option pour le grand public, une fois que la mise à jour sera déployée, il faudra aller dans :

Options

Réglages et confidentialité

Mode Sombre



On pourra ainsi l’activer manuellement ou laisser l'app s'adapter au mode utilisé par l’iPhone. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie de cette version qui devrait ravir les milliards d'utilisateurs, ou en tout cas, des millions qui préfèrent l'affichage sombre. Et pour information, l'app est tellement gigantesque que les ingénieurs y travailleraient depuis cet été.

