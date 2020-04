Pixelmator ajoute un nouveau navigateur de fichiers

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les amateurs de la photographie et plus particulièrement de la retouche peuvent avoir le sourire avec la bonne nouvelle du jour.



L'application Pixelmator (v2.5, 169 Mo, iOS 11.0), bien connue dans le milieu, vient de se mettre à jour avec de belles nouveautés dont l'intégration d'un nouveau navigateur de fichiers qui ressemble fortement à ce qu'Apple a pu faire pour ses appareils.



La fonctionnalité permet d'aller cherche plus simplement ses documents et ses images pour des modifications toujours plus rapides.

Pixelmator s'inspire de l'application Fichiers

Il faut savoir s'inspirer des meilleurs, et ça, Pixelmator l'a bien compris : les développeurs viennent de mettre à jour l'application de retouche en apportant notamment un nouveau navigateur ressemblant fortement à Fichiers.



Ce n'est pas tout, puisque l'intégration d'iCloud Drive est désormais meilleure, apportant un certain confort d'utilisation à ses aficionados. Également, lorsque vous créerez un nouveau document, de nouveaux préréglages et modèles seront disponibles, permettant de basculer sur des formats standards rapidement (de A6 à A1).

Télécharger Pixelmator à 5,99 €