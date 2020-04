Podz : un nouveau lecteur de podcasts gratuit sur iOS et Android

Hier à 22:50

Medhi Naitmazi

Podz est une toute nouvelle application gratuite sur iOS et Android à destination des amateurs de podcasts, ces fameux contenus audio numériques qui permettent de s'informer et de se cultiver facilement.



Développé par deux étudiants français, Antonin Janmot et Flavien Lallemand, Podz est une app 100% gratuite qui ne nous quitte plus.

Podz. : pour les utilisateurs mobiles addicts aux podcasts

Podz se présente comme une plateforme de découverte, d’écoute et de partage de podcasts totalement gratuite, à destination des utilisateurs qui ont du mal à trouver des programmes qui leur correspondent. Du coup, tout le concept de Podz est basé sur la recommandation de podcasts selon les goûts et les envies de chacun.



Si près de 6 millions de personnes consomment des podcasts chaque mois en France (avec une croissance de plus de 50% l'an dernier), la pléthore de contenus disponibles est parfois difficile à digérer.



C'est là qu'interviennent Antonin et Flavien, deux passionnés de podcasts, qui ont créé une plateforme à base d'intelligence artificielle qui trie parmi plus de 950 000 podcasts (et 30 millions d'épisodes). La seule chose à faire est de choisir jusqu'à trois thèmes parmi les 40 proposés, et de lancer l'écoute. Tous les jours, Podz demande à son maitre ce qu'il a envie de faire : se divertir, apprendre et autre, afin de générer des recommandations appropriées.

L'ergonomie de l'app est très bonne, et permettra à tout le monde de s'y retrouver. Un novice sera rapidement capté, alors qu'un expert comme Guillaume à la rédaction y verra tout de suite le potentiel en passant par la recherche, la gestion des favoris ou encore les émissions tendances qui remontent en tête de gondole.



D'ailleurs, nous n'avons pas trouvé qu'il manquait les "gros" podcasts puisqu'on retrouve par exemple tout ce qui est affiché en top sur Apple Music. En revanche, on apprécie la possibilité de partager nos moments favoris sous forme d’extraits vidéos générés sur-mesure.



Si vous écoutez des podcasts régulièrement, il faut tester Podz qui est donc 100% gratuite, 100% frenchy et qui est disponible sur iOS et sur Android.

Notre avis sur "Podz"

La note 4,5 / 5





Vous aussi, partagez votre avis dans les commentaires (et même sur ce drôle de bandeau de navigation arrondi qui divise à la rédaction) !

