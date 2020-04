Apple Music : de nouvelles plaintes pour piratage de chansons

Harold Arlen Trust, Ray Henderson Music Company ou encore Four Jays Music Company : des noms déjà connus pour d'anciennes attaques envers Apple Music. Ils sont à nouveau présents sur la liste des sociétés qui prennent en chasse le service de streaming pour avoir utilisé et proposé des chansons sans en avoir le droit. Ce n'est pas tout, puisqu'ils attaquent également Adasam, société de distribution de musique anglaise : ces derniers auraient réenregistré des titres pour les proposer à Apple. Source

Décidément, même en cette période, les attaques envers Apple ne s'arrêtent pas... Après une plainte en justice pour des brevets concernant son iPhone, c'est désormais au tour du service de musique en streaming qui est dans le viseur. En effet, plusieurs sociétés ont attaqué la Pomme et Apple Music pour l'utilisation de chansons sans avoir les droits...

