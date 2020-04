DJI Mavic Air 2 : Un prix de démarrage à 799 dollars ?

Il y a 4 heures

William Teixeira

1

La communauté des passionnés de drones l'attend impatiemment. L'entreprise DJI va prochainement dévoiler son modèle "Mavic Air 2", un drone haut de gamme qui devrait apporter des caractéristiques particulièrement attrayantes. Les dernières rumeurs parlent du prix et de certaines de ses capacités.

Le Mavic Air 2, un prix de démarrage à 799$

C'est un site partenaire de DJI qui a vendu la mèche avec des détails plutôt croustillant sur le Mavic Air 2. Commençons déjà par le prix, il serait aux alentours des 799 dollars, rien de surprenant puisque l'entreprise reste sur le même tarif que le modèle précédent.

À ce tarif qu'est-ce qu'on a ?

En plus d'un drone dernière génération, vous pourrez le plier pour le rentrer dans un sac ou une housse de transport. La batterie du Mavic Air 2 devrait être jusqu'à 50% plus grande et qui dit batterie plus grande dit meilleure autonomie, ce qui n'est pas de refus avec un drone. Le site à l'origine des indiscrétions parle de quelques minutes de vol en plus.

En ce qui concerne la rapidité de déplacement du drone, le Mavic Air 2 aurait une vitesse maximale de 42,5 miles soit maximum 68,3 km/h. Pour ce qui est de la photo (un des éléments essentiels pour de nombreux acquéreurs de drones souhaitant faire des photos aériennes), DJI aurait ajouté une stabilisation d'image sur 3 axes, ainsi que des modes photo automatisés sans intervention humaine. Pour réaliser vos plus beaux clichés au bord de la mer, on parle de 48 mégapixels et des enregistrements vidéos en 4K.



Les hypothèses actuelles concernant l'annonce se pencheraient plus vers le 27 avril, date où DJI a préparé un mystérieux événement "numérique" comme il est inconcevable de rassembler des journalistes en ce moment à cause de la crise sanitaire.

DJI pourrait commencer par des précommandes de son drone, pour une livraison qui suivrait assez rapidement.



Via



Télécharger l'app gratuite DJI Fly