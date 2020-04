Motorola : les smartphones Edge et Edge+ sont officiels

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Ils sont de retour sur le marché du smartphone du haut de gamme, et c'est une bonne nouvelle ! En effet, Motorola vient d'annoncer ses smartphones Edge et Edge+ avec des caractéristiques très intéressantes, que nous allons détailler.



Après le lancement de son téléphone pliable, la nouvelle version de son Razr, il est intéressant de noter que le célèbre constructeur, ayant connu des années en or, tente de se faire à nouveau une place.



Reste désormais à voir si le retour sera réussi ou non...

Motorola signe son retour sur le marché du haut de gamme

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Motorola Edge+ n'a rien à envier aux plus grands... En effet, ce dernier embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage et est compatible avec le WiFi 6 et la 5G avec Android 10.



Côté design, c'est réussi : on retrouve des bordures très fines entourant une dalle OLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'appareil photo avant, lui, est posé discrètement sur le coin de l'écran.



Du côté de la batterie, on retrouve un bloc impressionnant de 5000 mAh promettant deux jours d'utilisation, tout en étant compatible avec la charge rapide 18 W en filaire.



Du côté de la photo, Motorola mise sur un triple capteur avec grand-angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 16 Mpx et un téléphoto de 8 Mpx.



La version normale, le Motorola Edge, embarque un processeur Snapdragon 765, une batterie de 4500 mAh et un appareil photo principal qui se limite à 64 Mpx.



Ils seront commercialisés en Europe à partir de mai : la version + coûtera 1199 euros tandis que la version basique sera disponible à 599 euros. Un écart de prix qu'on retrouve chez... Apple avec le dernier iPhone SE.