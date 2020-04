Autonomie : que vaut l'iPhone SE contre l'iPhone 8 ?

Guillaume Gabriel

Si vous avez suivi l'actualité récente d'Apple, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers ont commercialisé la nouvelle version 2020 de l'iPhone SE, le smartphone "low-cost", arborant le look de l'iPhone 8 et une belle puissance.



Car oui, si l'extérieur n'apporte pas d'évolution, c'est à l'intérieur que la différence se joue, la Pomme optant pour un SoC A13 Bionic. Mais, est-ce que ces ajouts permettent réellement une meilleure autonomie par rapport à son aîné ?



La chaîne YouTube iAppleBytes s'est amusée à comparer les deux téléphones dans un test de batterie.

Une vidéo qui compare l'autonomie de l'iPhone SE et de l'iPhone 8

C'est donc via une vidéo que la chaîne YouTube iAppleBytes a fait la comparaison entre le grand frère et le petit nouveau. Pour ce faire, ces derniers se sont servis de l'application Geekbench, et plus particulièrement du benchmark « Battery ».



Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'iPhone SE bat complètement l'iPhone 8 dans l'autonomie : il obtient un score de batterie de 2 515 points, tandis que l’iPhone 8 obtient seulement 1 887 points.



Pour aller plus loin, l’iPhone SE a tenu 4h12 pendant le test, tandis que l'ancien est à 3h09... Bien sûr, on parle d'un test benchmark : les résultats peuvent être différents en utilisation réelle, même si on imagine qu'avec la puce A13 Bionic, l'iPhone SE a une longueur d'avance. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, alors qu'Apple affiche les mêmes résultats sur son site comme nous l'avions vu dans notre comparatif.