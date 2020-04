Pour votre bien-être, Spotify lance une playlist adaptée à votre routine

Julien Russo

Quand Spotify ne lance pas de nouvelles fonctionnalités sur son application, la plateforme de streaming invente de nouvelles playlists. La dernière en date est tellement innovante que Spotify en a jugé bon d'en faire un communiqué de presse dans sa newsroom.



Spotify propose une playlist bien-être

Avec le confinement, il n'est pas toujours facile de se sentir bien. Certaines personnes n'arrivent pas à trouver le sommeil à cause du corps qui ne bouge plus comme avant et d'autres qui démoralisent suite à l'isolement permanent et l'absence de relations sociales.

Pour vous aider au quotidien, il y a une chose qui est toujours très efficace : la musique. Spotify sait que de bons choix musicaux peuvent vous donner la motivation ou vous relaxer.

C'est pour cela que la plateforme de streaming dévoile une playlist qui s'adapte en fonction du moment de la journée. Celle-ci s'appelle "Daily Wellness" et elle propose de la musique motivante au réveil et de la musique bien-être et relaxante en soirée.

Spotify explique dans son communiqué qu'il s'agit d'une playlist programmée pour se mettre à jour le matin et se mettre à jour le soir à une heure prédéfinie.

Pour l'instant, Spotify a fait le choix de proposer cette playlist uniquement pour ses utilisateurs américains et anglais. Il n'est cependant pas à exclure qu'elle arrive prochainement en France et dans les autres pays.

L'idée est bonne, puisque sans intervention humaine, elle se gère toute seule en fonction de l'heure sur votre smartphone ! De plus, les musiques sont minutieusement sélectionnées par une équipe d'expert.

Notons aussi que "Daily Wellness" a une actualisation nocturne au cas où vous n'avez pas encore trouvé le sommeil à 3 heures du matin.

