OnePlus : Licenciements en France, Royaume-Uni et en Allemagne

OnePlus avance cela comme un "changement de stratégie". La marque a pris la décision de licencier environ une vingtaine d'employés de ses effectifs dans deux pays européens, dont la France. Ce changement s'inscrit dans une volonté de repartir sur de bonnes bases et rééquilibrer ses équipes en Europe. Une mesure qui n'aurait rien à voir avec la crise sanitaire en cours... Même si on a un peu du mal à le croire !

La marque en difficulté financière ?

Dans la majorité des cas, quand une entreprise supprime des emplois dans une situation aussi difficile qu'une crise sanitaire, c'est pour faire des économies sur les salaires. Cependant, d'après la direction de OnePlus, ce ne serait pas du tout le cas. Même si le chiffre d'affaires a diminué à cause de la demande en smartphones moins importante, l'entreprise garderait la tête hors de l'eau.

OnePlus a fait une déclaration officielle pour remettre les choses au clair et la marque ne parle pas du tout d'un licenciement pour des problèmes financiers, mais plutôt d'un changement de stratégie.

Tuomas Lampen a expliqué dans un communiqué traduit en français et mis en ligne sur forums.oneplus.com :

"Salut la communauté,

alors que OnePlus entre dans sa prochaine phase de croissance stratégique, nous évaluons nos opportunités de développement et de durabilité à long terme. Nous avons décidé d'apporter certains changements à la structure organisationnelle actuelle en Europe afin de mieux rationaliser nos opérations tout en continuant de répondre aux besoins de notre communauté en pleine croissance. Ces changements ne s'appliquent qu'à l'Europe, qui reste une région clé pour OnePlus où nous nous engageons à offrir les meilleurs produits et services aux utilisateurs comme nous l'avons fait depuis le premier jour.

Dans le cadre de notre stratégie, nous cherchons à capitaliser sur les opportunités dans la région nordique et au Benelux en recrutant de nouveaux postes, en délocalisant une partie du personnel européen existant et en renforçant davantage nos capacités sur ces marchés stratégiques. Dans le même temps, nous procédons à des changements organisationnels sur certains marchés existants, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Nous faisons tout notre possible pour soutenir la vingtaine d'employés au total de ces trois marchés qui seront touchés par cette restructuration, notamment en proposant des plans de licenciement conformément à la réglementation locale. Nous apprécions grandement les contributions de ces membres du personnel et ferons de notre mieux pour assurer une transition en douceur à travers ce processus.

Tuomas"

L'objectif de ce changement de stratégie est donc de se concentrer davantage sur les opérations dans les pays nordiques.

Le média Engadget a pris contact avec OnePlus qui lui a affirmé que l'Europe est un marché important et qu'elle continue en ce moment même des recrutements.

Si aucun licenciement n'a eu lieu au Danemark, Finlande, Pays-Bas et Belgique, ce serait (d'après une indiscrétion) parce que ces pays sont ceux ayant le marché où OnePlus voit le plus fort potentiel.



