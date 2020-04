Selon le patron de Volkswagen, aucun autre constructeur ne parvient à rivaliser avec Tesla

Julien Russo

Tesla est devenu depuis plusieurs années un constructeur automobile mondialement reconnu. Beaucoup de ses concurrents n'arrivent pas à proposer une voiture électrique avec autant de performance et de fonctionnalités. Chez Volkswagen, d'après une note interne, le patron Herbert Diess le reconnaitrait et assumerait complètement de dire que Tesla a une avance considérable, même s'il ne l'a jamais dit publiquement.

Volkswagen se lance cet été dans la voiture électrique

L'année 2020 va être particulièrement importante pour Volkswagen. C'est la première fois de son histoire que le constructeur automobile se lance dans la voiture électrique. Une étape indispensable pour répondre à une demande de plus en plus importante.

Dans un entretien accordé au média allemand automobilwoche, Herbert Diess le patron de Volkswagen a expliqué que son groupe va lancer son nouveau modèle 100% électrique dès cet été.

L'interview a été l'occasion d'expliquer plusieurs détails à propos de ce projet toujours en cours. En effet, les ingénieurs perfectionnent les derniers points pour être à la hauteur face à la concurrence où le nom "Tesla" résonne comme un écho à la montagne.



Le média allemand a également obtenu une note très intéressante provenant des échanges en interne entre direction et salariés. Si ce lancement s'annonce avec plein d'appréhension et d'incertitudes sur le succès d'une voiture électrique Volkswagen, Herbert Diess aurait conscience qu'il aura en face de lui un concurrent de taille qui lui donnerait déjà "des maux de tête".

Il a même estimé qu'en 2020, il n'y a aucun constructeur qui arrive à rivaliser avec les voitures d'Elon Musk.

Ce qu'il aime par-dessus tout chez Tesla, c'est la combinaison hardware/software. D'après lui, la firme d'Elon Musk a réussi là où tous les autres ont échoué.

Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est le pilotage automatique. C'est l'une des choses les plus difficiles et les plus délicates à développer. En effet, il n'y a pas le droit au "bug" qui risque de mettre en danger la vie du conducteur et de ses passagers. Tesla aurait d'après lui une avance considérable : "Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les capacités des systèmes d'assistance. 500 000 Teslas fonctionnent comme un réseau de neurones qui récupère en continu des données et offrent au client une nouvelle expérience de conduite tous les 14 jours avec des fonctions améliorées. Aucun autre constructeur automobile n'est capable de le faire aujourd'hui."

Le logiciel un atout de taille

L'exemple qu'a pris le patron de Volkswagen dans l'interview a été les mises à jour logicielles. Reprendre le même système que la mise à jour d'un iPhone pour une... voiture était un défi risqué, mais Tesla l'a fait et cela a fonctionné.

Ce qui le surprend aussi c'est le fait de contrôler la voiture, à partir d'une application dédiée depuis son smartphone. Une petite révolution qui change tout !

Ces détails montrent que Tesla est à une époque bien plus loin que ses principaux concurrents.

Beaucoup de propriétaires de Tesla comparent les voitures d'Elon Musk aux iPhone de Steve Jobs. Entendez par là un projet complètement futuriste qui devient réalité après plusieurs années de travail.

Malgré tout, Volkswagen reste confiant pour le lancement de son premier véhicule entièrement électrique. Il ne faut pas penser qu'à Tesla et avancer aussi à son rythme en innovant à sa façon !