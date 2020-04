Apple Store : réouverture des boutiques en mai ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

1

Alors que la crise sanitaire continue de frapper de nombreux pays, le confinement obligatoire a forcé de nombreuses boutiques et espaces physiques a fermé la porte.



Selon nos confrères de Bloomberg, la Pomme songerait à une réouverture progressive des Apple Store durant le mois de mai. C'est en tout cas ce qu'auraient annoncé les responsables des magasins d'Apple au cours d'une visioconférence..

Une réouverture des Apple Store en mai ?

Deirdre O’Brien, la responsable des Apple Store, aurait annoncé aux employés que les Apple Store ouvriraient leurs portes au courant du mois de mai. Selon elle, les équipes "analysent la situation sanitaire dans chaque endroit et je pense que nous allons rouvrir de nombreux autres magasins en mai".



Pour le moment, on ne sait pas encore quels pays sont concernés par cette ouverture même si elle affirmait un retour progressif à la normale aux États-Unis durant le mois.



Une décision qui, on l'espère, sera mûrement réfléchie au vu du nombre de victimes dans le pays. En France, le déconfinement pourrait se faire à partir du 11 mai, sans que l'on sache encore les détails, mais selon Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, une réouverture des magasins serait possible à condition de respecter les barrières.