CleanMyMac X est disponible sur le Mac App Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter l'outil CleanMyMac ? Véritable carton auprès des possesseurs de Mac, ce dernier a gagné plusieurs récompenses et a attiré plus de 30 millions d'utilisateurs depuis son lancement, 12 ans en arrière.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de relâcher sa toute nouvelle version sur le Mac App Store : CleanMyMac X.

CleanMyMac X enfin disponible sur le Mac App Store

Douze ans après sa sortie, CleanMyMac X, l'utilitaire de nettoyage et d'optimisation Mac primé, fait ses débuts sur le Mac App Store d'Apple

Il faut dire qu'au commencement, le studio MacPaw était composé d'un seul développeur et est désormais devenu une référence dans le développement Mac.

Des millions d'utilisateurs dans le monde aiment déjà CleanMyMac X pour ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et sa conception exceptionnelle. En entrant dans le Mac App Store, nous sommes ravis de rendre CleanMyMac X disponible pour encore plus d'utilisateurs grâce à leur source préférée de logiciels fiables et fiables.

CleanMyMac X regroupe plus de 30 outils conçus pour vous aider à résoudre les problèmes courants sur Mac. Il vous permet de gérer votre espace de stockage et vos applications, et de surveiller la santé de votre ordinateur. On peut ainsi supprimer les mises à jour non utilisées, les sauvegardes iTunes, les pièces jointes de Mail, et autres. Mais aussi vider la RAM d'un coup et autre joyeuserie par exemple.



Le logiciel est en plein déploiement, il se peut qu'il n'apparaisse pas encore chez vous. CleanMyMac X est disponible sous la forme d'un abonnement annuel à 39,99€. Il s'agit certainement du plus grand concurrent à Onyx qui lui est complètement gratuit mais probablement moins user-friendly.

