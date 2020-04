Disney+ : l'app iOS permet de choisir la qualité vidéo (4K)

Disney Plus propose enfin une option pour gérer sa consommation de données. Engagé à réduire d'au moins 25% la bande passant utilisée par ses clients (en baissant la qualité), le service Disney+ offre la possibilité de mieux maitriser ce qui se passe avec un paramètre de gestion des données WiFi sur iPhone et iPad.

Disney+ a beau avoir été lancé pendant le confinement, le service cartonne en Europe, et surtout en France d'après les informations de notre contact au sein de la firme de Mickey. En effet, sorti quelques jours après le reste de l'Europe, le service a profité d'un bel accueil des français confinés. Pour améliorer encore un peu plus l'expérience, Disney+ pour iOS s'offre une mise à jour permettant de choisir la qualité vidéo voulue. Pratique, surtout que le confinement a débouché sur un débranchement de la 4K sur toutes les plateformes de streaming.

