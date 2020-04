L'application de visio Zoom 5.0 renforce sa sécurité

Les critiques auront été nombreuses et sévères contre l'application Zoom. L'application a été accusée d'être trop "léger" sur la sécurité de son application, mettant à mal sa réputation. En effet, il y a eu des données transmises à Facebook sans aucun consentement et de multiples failles découvertes par des experts. Quand on a plus de 300 millions d'utilisateurs, on a des responsabilités gigantesques et cela Zoom semble l'avoir enfin compris.

Une mise à jour améliore la sécurité

Et si on oubliait le passé et qu'on allait de l'avant ? Voici ce que sous-entend Zoom avec sa nouvelle mise à jour 5.0, qui apporte plusieurs correctifs comme une norme de chiffrement AES 256 bits GCM qui renforce fortement la protection des données pour les conversations vidéos. Une décision qui devrait fortement plaire aux professionnels qui utilisent beaucoup l'application en cette période de confinement.

La mise à jour apporte également un changement dans les sessions de chat privé, désormais elles sont ouvertes seulement aux contacts. L'ensemble des liens qui avaient été désactivés sont désormais réactivés.



Dans sa nouvelle mise à jour, Zoom propose aussi aux hôtes des conversations de signaler un utilisateur avec un mauvais comportement grâce à une icône de sécurité. L'application mise aussi sur le sérieux pendant vos échanges, il était possible avant de renommer chaque participant dans la conversation, cela pouvait très rapidement partir en plaisanterie quand votre collègue vous renommait avec votre surnom ! Désormais, les hôtes peuvent désactiver cette fonction.

Dans le reste des nouveautés ajoutées, on retrouve :

La possibilité pour l'administrateur d'une visioconférence de choisir les régions de data centers par lesquelles les données des réunions transitent (une révolution).

les régions de data centers par lesquelles les données des réunions transitent (une révolution). Les mots de passe pour les réunions sont maintenant activés par défaut pour la plupart des utilisateurs.

pour la plupart des utilisateurs. La salle d’attente est activée par défaut pour les comptes Basic , Éducation et Single-license Pro . Il est possible d'activer manuellement la salle d'attente pendant une réunion en cours.

pour les comptes , et . Il est possible d'activer manuellement la salle d'attente pendant une réunion en cours. Les mots de passe sont définis par défaut pour tous ceux qui veulent accéder aux enregistrements sauvegardés dans le cloud, sauf pour l’hôte de la réunion.

pour tous ceux qui veulent accéder aux enregistrements sauvegardés dans le cloud, sauf pour l’hôte de la réunion. Nouvelle structure de données pour les grandes entreprises, cela va leur permettre de relier les contacts de plusieurs comptes.

pour les grandes entreprises, cela va leur permettre de relier les contacts de plusieurs comptes. L'ensemble des notifications peuvent personnaliser leurs notifications, il est possible d'ajouter ou de retirer un extrait de la conversation. Les créations de réunions ont des identifiants à 11 chiffres pour plus de complexité.

Cette mise à jour 5.0 apporte à la fois des sécurités supplémentaires pour répondre aux inquiétudes des utilisateurs, mais apporte aussi de nouvelles fonctionnalités pour le confort de l'utilisation de l'application. À travers cet effort, Zoom espère récupérer tous les utilisateurs perdus à cause du scandale de sécurité qui a duré plus d'un mois et qui lui a fait perdre en crédibilité.

