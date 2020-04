Microsoft expérimente le mode Split View d'iPadOS sur Word et PowerPoint

L'entreprise n'a pas donné d'informations sur l'arrivée de ses nouveautés dans la version officielle des deux applications. Si vous avez aussi envie d'essayer les nouveautés de Microsoft sur les appareils iOS , iPadOS ou macOS . Vous pouvez dès maintenant rejoindre le programme Office Insider et télécharger les bêtas de Word et PowerPoint, mais aussi toutes les autres bêtas qui seront prochainement disponibles sur les applications Microsoft.

C'est une bonne nouvelle qui va faciliter la vie des utilisateurs iPad. Microsoft expérimente en ce moment dans une version bêta (accessible via TestFlight sur invitation) la fonction Split View, avec des fonctionnalités qui vont rapidement devenir indispensables dans l'utilisation. Microsoft explique que la bêta apporte ces nouveautés :

Dans un but constant de l'amélioration de ses applications iPadOS, Microsoft test en ce moment le multifenêtre sur ses applications Word et PowerPoint. Une intégration qui est fort appréciable pour travailler, puisque cela évite de devoir faire intervenir le multitâche de l'iPad pur passer d'une app à l'autre.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.