Orange : des discussions quotidiennes avec Apple pour le traçage

Il y a 50 min (Màj il y a 49 min)

Guillaume Gabriel

1

Le célèbre opérateur historique français, Orange, révèle être quotidiennement en contact avec la Pomme dans le cadre de la mise en place d'un traçage pour faire face au coronavirus.



Selon le PDG, Stephane Richard, ils ont "une dynamique de discussion avec Apple qui n'est pas mauvaise".

Orange révèle être en discussion quotidienne avec Apple

C'est Reuters qui dévoile la nouvelle, suite à un entretien avec Stephane Richard.

Orange est en pourparlers intenses avec Apple sur le développement de l'application smartphone française pour tracer les personnes à risque d'infection à coronavirus, a déclaré le PDG de la société française, Stéphane Richard.

Si à ce jour, on ne sait toujours pas si une telle application verra le jour, on constate le travail des différents pays pour faire face au déconfinement et à la potentielle hausse du nombre d'infectés à cette période.



La semaine dernière, le gouvernement français déclarait être bloqué par la politique de confidentialité d'Apple, qui ne permettait pas d'avancer au niveau du développement de l'application.



Autre bémol, Apple a déclaré qu'il ne prendrait pas en charge les applications qui utilisent une base de données centralisée dans le cadre de sa configuration de suivi des contacts, ce que la France souhaite faire.



Un casse-tête résolu dans les prochains jours par Orange ?



Source