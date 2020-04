T2 2020 : Apple publie ses résultats financiers

Julien Russo

La firme californienne vient de dévoiler les très attendus résultats du second trimestre fiscal de 2020, le premier de l’année civile. La pandémie Covid-19 rend la période particulièrement instable, les ventes d'iPhone sont en baisse et les Apple Store sont fermés depuis plus d'un mois, empêchant de nombreuses ventes. La seule catégorie sur laquelle Apple peut compter à 100% est celle des services qui englobe Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade...

Le chiffre d'affaires est en hausse sur le T2 2020

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre cette fois de décevoir les investisseurs, surtout que les prévisions ont été revues à la baisse pour mieux correspondre à la chute des ventes d'iPhone depuis début février.

Les résultats dévoilés ce soir valent pour le mois de janvier, février et mars 2020.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 58,3 milliards de dollars ! Une somme en hausse de 1% par rapport à la même période de l'année dernière, Apple avait réalisé 58 milliards. Les ventes internationales représentent 62% du chiffre d'affaires des 3 derniers mois.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 11,25 milliards de dollars, soit une chute incroyable de 49,32%.



Le chiffre d'affaires du T2 2020 est ventilé en plusieurs catégories :

On retrouve l' iPhone , qui est le revenu principal. Apple a gagné 28,9 milliards de dollars soit une baisse de 6,73% par rapport à l'année dernière sur la même période.

, qui est le revenu principal. Apple a gagné de dollars soit une baisse de par rapport à l'année dernière sur la même période. Arrive ensuite l 'iPad , Apple vient de renouveler son iPad Pro le 18 mars 2020, les premiers retours sont visibles dans le chiffre d'affaires de la gamme iPad, même si le produit n'a pas été présent pendant tout le trimestre. Apple gagne 4,36 milliards de dollars soit une baisse de 10,27 %.

, Apple vient de renouveler son iPad Pro le 18 mars 2020, les premiers retours sont visibles dans le chiffre d'affaires de la gamme iPad, même si le produit n'a pas été présent pendant tout le trimestre. Apple gagne de dollars soit une baisse de Le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 5,35 milliards de dollars soit une baisse de 2,9% .

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars soit une baisse de . L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires , la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté 6,28 milliards de dollars soit une hausse de 22,42 %.

, la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté de dollars soit une hausse de Pour finir, les services ! La catégorie en plein BOOM depuis ces dernières années. Depuis l'arrivée d'Apple TV+, la catégorie est devenue plus puissante et importante dans les résultats trimestriels. Les services rapportent quand même 13,34 milliards de dollars soit une hausse de 16,59%.

Des résultats dont Apple peut quand même être satisfait malgré la crise sanitaire qui pèse lourd sur les performances de chaque entreprise. Une chose est sûre, beaucoup d'entreprises high-tech rêveraient d'avoir ses résultats financiers, même sur une année complète.



Tim Cook a déclaré : "Malgré l'impact mondial sans précédent de COVID-19, nous sommes fiers d'annoncer qu'Apple a connu une croissance pour le trimestre, grâce à un record historique dans les services et un record trimestriel pour les wearables".

Il a expliqué également : "Dans cet environnement difficile, nos utilisateurs dépendent des produits Apple de manière renouvelée pour rester connectés, informés, créatifs et productifs. Nous nous sentons motivés et inspirés non seulement pour continuer à répondre à ces besoins de manière innovante, mais aussi pour continuer à donner en retour afin de soutenir la réponse mondiale, qu'il s'agisse des dizaines de millions de masques faciaux et d'écrans faciaux sur mesure que nous avons envoyés aux professionnels de la santé du monde entier ou des millions que nous avons donnés à des organisations comme Global Citizen et America's Food Fund"

Pour le T3 2020 : Une poursuite de la baisse à cause du Covid-19 ?

L'année 2020 s'annonce compliquée en ce qui concerne les ventes de produits Apple. Avec le confinement, les difficultés de déplacements et les Apple Store fermés, rien n'est fait motiver les gens à dépenser de l'argent !

La firme de Cupertino doit malgré tout continuer à créer, innover et lancer de nouveaux produits. Elle a montré lors de ce premier trimestre que ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que tout doit se stopper. Apple continue les ventes en ligne et invite les revendeurs agréés à faire de même. Nous avons vu une entreprise forte et résistante avec le lancement de l'iPad Pro 2020, du nouveau MacBook Air 2020 et surtout de l'iPhone SE 2.

Apple doit continuer comme cela et il ne fait aucun doute que cela sera bénéfique pour le T3 2020.