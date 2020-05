Apple News+ : Il y a 125 millions d'utilisateurs

Nous avons vu hier dans les résultats trimestriels une forte hausse des revenus issus des services. Apple News+, le service de presse en ligne d'Apple est un acteur majeur de cette belle performance. En effet, grâce au confinement, les utilisateurs ont été plus nombreux à vouloir lire des magazines pour s'occuper.

125 millions d'utilisateurs

Il n'y a pas que les films et séries en streaming dans la vie ! Beaucoup de personnes apprécient de lire un magazine tout récemment sorti. Avec le confinement, ils ont été plus nombreux que d'habitude. Quand Apple a lancé son service Apple News+, beaucoup d'analystes ne croyaient pas dans le succès d'un tel service, avançant parfois le fait que les lecteurs privilégient une version papier de leur magazine préféré.

Malgré tout, Apple s'est donné au maximum pour créer des accords stratégiques avec les plus gros médias et a augmenté son budget marketing.

Aujourd'hui, Apple News+ est clairement un succès. Disponible uniquement aux États-Unis, Australie, Royaume-Uni et Canada, elle totalise 125 millions d'utilisateurs mensuels.

Imaginez une seule seconde si Apple lance prochainement son application en Europe ! Les concurrents comme Cafeyn (anciennement LeKiosk) doivent en faire des cauchemars.

Apple News+ n'est pour l'instant disponible que dans un nombre restreint de pays dans le monde. Rien n'empêche la firme de Cupertino d'étendre son application dans de nouveaux pays. Le prix mensuel est de 9,99$/mois, mais cela représente une belle économie, puisque si on regarde bien, avec tous les contenus proposés, cela représenterait plus de 8000$/an si on s'abonnait à tout ce qu'Apple propose.



Pour le premier trimestre de l'année, Apple a encore fait fort avec sa catégorie "Services", celle qui regroupe Apple News+, Apple Arcade, Apple Music, iCloud... Elle a bondi de +16,59% et totalise 13,34 milliards de dollars en revenu. C'est devenu l'une des catégories qui relèvent le chiffre d'affaires quand les ventes d'iPhone sont décevantes.

En ces temps compliqués, les services sont probablement la catégorie la plus sûre.



