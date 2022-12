Les utilisateurs commencent à quitter les magazines d'Apple News+

Le lectorat d'Apple News+ serait en baisse pour la plupart des principaux magazines présents sur la plateforme. Selon des données obtenues par Press Gazette, les 25 principaux magazines sur Apple News+ ont atteint une diffusion combinée d'un peu plus de 1,3 million au premier semestre 2022, ce qui est en hausse par rapport au premier semestre 2021 mais en baisse par rapport au second semestre 2021.

Le lectorat d'Apple News+ serait en baisse

Voici la répartition de la diffusion pour ces éditeurs de magazines Apple News+, selon les données de "l'Alliance of Audited Media".

Premier semestre de 2021 : 1 255 802

Deuxième semestre 2021 : 1 622 823

Premier semestre 2022 : 1 333 088

Voici la répartition des données de diffusion des 10 premiers éditeurs de magazines sur Apple News+, selon Press Gazette. Ces chiffres sont calculés par l'Alliance of Audited Media en "utilisant les ouvertures uniques moyennes par numéro d'un magazine."

Le top 25 des magazines pour chaque période diffère légèrement, ce qui signifie que de nombreux titres individuels du classement actuel ont augmenté leurs tirages de manière significative malgré la tendance générale.

Titre Utilisateurs uniques par magazine Nombre total d'ouvertures Utilisateurs uniques, H1 2021 Variation en glissement annuel People 104,726 191,272 164,781 −36% Men's Health 78,460 165,550 54,393 44% Vanity Fair 78,384 145,172 89,867 −13% New Yorker 70,225 89,649 40,223 75% The Atlantic 67,354 159,642 61,078 10% National Geographic 66,899 105,435 71,028 −6% Esquire 63,375 131,186 29,880 112% Popular Mechanics 63,003 114,666 71,380 −12% Women's Health 58,669 110,297 34,335 71% Wired 58,309 119,136 55,131 6% Totals 709,404 1,332,005 672,096 6%

Un avenir assombri pour Apple News+ ?

Comme vous pouvez le constater, les éditeurs majeurs ont vu leur audience baisser au dernier trimestre, mais elle est en hausse d'une année sur l'autre par rapport à la même période en 2021. Ces données sont délicates à comparer car, en général, le trafic et le lectorat des médias sont plus élevés vers la fin de l'année qu'en début d'année.



Il faudra donc surveiller les données de trafic pour le second semestre de cette année, qui, bien sûr, ne sont pas encore disponibles.



Apple News+ est disponible seul pour 9,99 dollars par mois dans les pays anglophones, dont le Canada. Il est également inclus dans l'offre groupée Apple One Premier aux côtés d'Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ avec 2 To de stockage et Apple Fitness+, mais toujours pas en France.