Deus Ex GO est gratuit sur iOS et Android !

Il y a 57 min

Medhi Naitmazi

Deus Ex GO est le troisième larron de la trilogie "Go" de Square Enix. Et pour ne pas faire de jaloux, les développeurs qui ont offert Lara Croft Go puis Hitman Go, viennent de passer Deus Ex Go à gratuit. Au lieu de 5,49€, voilà donc le très bon casse-tête d'infiltration au tour par tour prêt à s'installer sur iPhone, iPad et Android. Un beau geste pour les millions de personnes encore confinées chez eux pendant la pandémie de Coronavirus.



Regardez le trailer vidéo :

Deus Ex GO : un excellent jeu gratuit pour le confinement

Deus Ex GO est donc un puzzle-game d’infiltration au tour par tour avec le célèbre agent double Adam Jensen. Dans cet opus bien différent de la saga sur consoles, les fondamentaux ne sont pas oubliés. Il faudra donc utiliser les capacités de piratage et de combat de Jensen afin de résoudre les énigmes les plus exigeantes de la série GO. D'ailleurs, les développeurs de Montréal ont corsé la difficulté avec la nécessité de parfois travailler de concert avec ses alliés de la TF29 et du Juggernaut Collective pour infiltrer de nouvelles structures.



Ce qu'on adore dans cette série, c'est l'aspect tactique qui prend légèrement le pas sur l'action, mais aussi l'éditeur de niveaux arrivé quelques temps après la sortie afin d'allonger la durée de vie.



Les + :

Les graphismes sont toujours aussi réussis

Un gameplay très simple et intuitif sur écran tactile mais complet

L'aspect infiltration bien retranscrit

Jouable sur iPhone, iPad et Apple TV

A vous de jouer et de télécharger gratuitement Deus Ex Go sur le Play Store d'Android ou sur l'App Store d'Apple :

Télécharger le jeu gratuit Deus Ex GO