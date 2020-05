Freebox : Le pack sécurité devient compatible avec HomeKit (bêta)

C'est une nouveauté actuellement en bêta. Les développeurs Free expérimentent en ce moment une bêta de l'application "Freebox". La particularité de cette bêta c'est que l'ensemble du pack sécurité s'inscrit dans l'application "Maison" de votre iPhone. En effet, c'est l'entrée dans la grande famille des produits compatibles HomeKit.

Free utilise un logiciel open source

L'annonce pourrait fortement motiver de nombreux possesseurs d'iPhone à reconsidérer leur probabilité de souscrire à l'abonnement Freebox Delta.

Depuis aujourd'hui, Free propose via TestFlight une version bêta de son application "Freebox", qui est un Freebox OS pour iOS et Android.

Cette app permet aussi de gérer le pack sécurité disponible en option dans l'abonnement Delta au prix de 59€. Celui-ci intègre une caméra WiFi, un détecteur de mouvement et d'ouverture ainsi qu'une télécommande.



Jusqu'ici le pack sécurité proposés par Free ne s'était jamais ouvert à la domotique d'Apple. Voyant l'intérêt croissant, le FAI semble avoir changé d'avis.

Le système actuellement testé passe par un logiciel open source appelé "Homebridge", la particularité c'est qu'il est capable de faire communiquer des accessoires non HomeKit avec la norme d'Apple.

Pour réaliser cette prouesse, Homebridge est dans l'obligation de tourner 24h/24 sur votre réseau local.

Pour installer le logiciel il y a quand même quelques précisions à connaître.

UniversFreebox parle d'un disque dur à insérer dans la Freebox Server Delta. Celui-ci doit avoir au minimum 3 Go d'espace libre.

Il faut que l'iPhone soit connecté au WiFi pour l'installation.

Le paramétrage du dossier téléchargement est indispensable. Il ne faut pas non plus avoir plus d'une VM lancée sur le Server.

La durée totale de l'installation d'Homebridge est estimée à 15 minutes maximum.

Les automatisations et l'accès à distant nécessiteront un concentrateur HomeKit

Pour réaliser une automatisation entre un équipement Freebox et un autre équipement compatible HomeKit, il vous faudra un concentrateur. Une Apple TV ou un HomePod est prérequis.

L'assistance Freebox Home explique : "Si vous disposez d’un concentrateur Homekit vous pourrez créer des automatisations comme par exemple allumer une ampoule connectée sur détection de mouvement ou d’ouverture, programmer l’activation de votre alarme.Vous pourrez également recevoir des notifications quand une porte s’ouvre ou qu’il y a du mouvement”.



La bonne nouvelle c'est que la bêta est ouverte à tous les possesseurs d'un iPhone qui ont téléchargé l'application "TestFlight" et d'une Freebox Delta.

Il vous suffit de cliquer sur ce lien depuis votre iPhone.

Vous aurez après cet écran...

Une fois la bêta téléchargée, il vous faudra aller dans la partie "Maison" de l'application puis aller dans les paramètres.

Vous y trouverez après "Configuration Homebridge". Vous aurez à suivre une procédure bien précise (laissez-vous guider).



Une fois que Homebridge est installé sur la Freebox Server Delta, il vous suffira (sur le même réseau WiFi) ouvrir l'application "Maison" de votre iPhone, iPad ou Mac puis d'aller dans "Ajouter un accessoire". L'app d'Apple vous proposera "Je n'ai pas de code ou je ne peux scanner", il suffira d'appuyer dessus.

Apparaitra en suite l'accessoire renommé "Homebridge-Freebox". Il faudra saisir le code 12345678.

Et c'est fini !



