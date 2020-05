L'iPhone bientôt capable de faire des enregistrements binauraux ?

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

2

Un nouveau brevet vient d'être rendu public et révèle qu'Apple travaille actuellement sur un iPhone permettant de faire des enregistrements binauraux.



Ce n'est pas nouveau, puisqu'à la fin de l'année dernière la Pomme avait obtenu un brevet pour un casque AR capable de déterminer avec précision l'emplacement exact des sons dans une pièce.

Apple travaillerait sur un iPhone avec enregistrements binauraux

Quand on parle de binaural, on parle d'une méthode d'enregistrement cherchant à reproduire la perception sonore naturelle humaine par restitution. Apple, qui a publié un brevet dans ce sens, chercherait à l'adapter pour son iPhone, permettant une expérience très immersive avec perception de la provenance des sons.



Pour ce faire, le brevet dévoile l'utilisation de deux caméras et de quatre microphones pour capturer le son, puis l'utilisation d'un traitement logiciel pour émuler un véritable enregistrement binaural.

L'enregistrement binaural de l'audio facilite un moyen de capture sonore 3D complète - en d'autres termes, être capable de reproduire la scène sonore exacte et donner à l'utilisateur une sensation «d'être là».

Autant vous dire que l'on parle d'une technologie qui devrait compléter la réalité virtuelle, permettant un sentiment d'immersion toujours plus complet.



Comme toujours, lorsqu'on parle de brevet, il n'est pas sûr que la technologie voit réellement le jour, mais l'expérience serait assez dingue si Apple réussit son coup.



