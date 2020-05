Back Market lève 110 millions pour conquérir le monde

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

10

Back Market est l'un des acteurs les plus importants sur le marché européen des produits high-tech reconditionnés. L'entreprise est reconnue pour sa fiabilité et son sérieux. Depuis maintenant plusieurs années, la firme française a gravi les échelons pour atteindre une place de leader en Europe, elle a su aussi satisfaire ses clients qui lui ont fait confiance. Aujourd'hui, Back Market franchit un nouveau cap en levant 110 millions d'euros.

Une explosion des commandes pendant la période de Covid-19

Comme on le dit souvent, pendant une période de crise sanitaire, c'est pile ou face pour une entreprise. Soit le chiffre d'affaires augmente ou soit il chute.

Pour Back Market le confinement est plutôt bénéfique ! Le site de produits reconditionnés a réussi à doubler ses ventes par rapport à une période normale. La demande en smartphones et ordinateurs est devenue plus importante comme les Français sont invités à travailler à domicile.

Avant le confinement, Back Market avait signé avec plusieurs établissements bancaires une levée de fonds de 110 millions d'euros. Les banques qui ont participé sont Goldman Sachs Gowth, Eurazeo Growthavait et Aglaé Ventures.

L'objectif avec cette opération est d'étendre l'activité en dehors de l'Europe, mais aussi de renforcer la position dans certains pays européens où le site n'est pas forcément en bonne position.

Quoi qu'il en soit, c'est que depuis sa création en 2014, Back Market a connu une poussée fulgurante en France et dans de nombreux pays européens. Le marché du reconditionnement s'est envolé grâce à l'arrivée de Free Mobile, c'est à partir de ce moment où les consommateurs ont commencé à découvrir des forfaits mobiles sans engagement et sans smartphones subventionné.

Les créateurs de Back Market ont rapidement vu le "nouveau business" et ont très vite intégré ce marché qui n'a cessé d'être en croissance depuis 2012.

Aujourd'hui, Back Market c'est des milliers de commandes par mois et 1200 revendeurs dont 200 qui sont aux États-Unis. Une réussite qui annonce un bel avenir !

À noter quand même que la levée de fonds servira également à améliorer la satisfaction clients. Le site spécialisé dans le reconditionnement va passer les garanties des produits étendues de 6 à 12 mois. Ce qui devrait motiver davantage à passer commande.



Profitez dès maintenant des iPhone reconditionnés à prix cassé. L'iPhone 8 64 Go en Gris Sidéral est proposé à 245€ au lieu de 489€. Pour l'iPhone X il faudra compter 450€ au lieu de 795€.



Vous retrouvez aussi des iPad reconditionnés à un prix vraiment très attractif.

Télécharger l'app gratuite Back Market