Bons plans iOS : This War of Mine, Crystal War Heroes, iRonfleGym

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment This War of Mine, Crystal War Heroes, iRonfleGym. L'occasion d'économiser 40,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Mideo (App, iPhone / iPad, v7.0, 4 Mo, iOS 13.0, Will Said) passe de 3,49 € à gratuit.



Vous ne voulez pas que votre musique s'arrête lorsque vous enregistrez une vidéo?



Des dizaines de milliers de personnes utilisent déjà Mideo comme l'application indispensable et incontournable pour tous ceux qui souhaitent écouter de la musique et enregistrer des vidéos EN MÊME TEMPS.



Mideo est une application classée parmi les 100 meilleures qui utilise la caméra vidéo de haute qualité intégrée d'Apple et enregistre instantanément les vidéos que vous prenez directement sur votre propre pellicule.



Les + : Très pratique, notamment pour les réseaux sociaux Télécharger l'app gratuite Mideo





iRonfleGym (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 63 Mo, iOS 11.0, Reviva Softworks Ltd) passe de 4,49 € à gratuit.



Réduisez vos ronflements avec l’appli d'exercices pour un sommeil silencieux.



Prenez le contrôle sur vos ronflements en entraînant ces fameux « muscles qui ronflent » avec SnoreGym, l’application d'exercices pour les ronfleurs.



L'une des principales causes du ronflement est la faiblesse des muscles dans la zone de la bouche. iRonfleGym est une application qui aide à tonifier les muscles de vos voies respiratoires pour réduire les ronflements.



Les + : Les ronfleurs, il est temps de changer ! Télécharger l'app gratuite iRonfleGym





Cosmicast (App, iPhone / iPad, v2.2.1, 28 Mo, iOS 13.0, Shihab Mehboob) passe de 2,29 € à gratuit.



Cosmicast est un superbe lecteur de podcast conçu pour les règles de conception iOS. C’est aussi utile que magnifique. Avec une disposition de grille personnalisable et trois séries de thèmes à choisir, c’est certainement un lecteur de podcast pour vous.



Il n'y a pas de comptes d'utilisateurs ou de paramètres complexes à configurer. Vous pouvez le prendre et commencer immédiatement. Cette opération est encore plus rapide avec l’importation des podcasts OPML et une section pratique de découverte qui est catégorisée efficacement de manière minimale pour vous montrer uniquement ce que vous voulez voir.



Les + : Très belle Télécharger l'app gratuite Cosmicast





JEUX GRATUITS iOS :

Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,09 € à gratuit.



Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Alice Piégée au Pays des Merveilles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 354 Mo, iOS 8.0, MediaCity Games) passe de 0,99 € à gratuit.



Vous voilà dans le rôle de la seule et unique Alice au pays des merveilles. Après avoir quitté les lieux depuis quelques années, vous y revenez à la reception d'une lettre mystérieuse du lapin blanc.



Tout ceci est un prétexte pour une aventure en point & click où il faudra collecter les indices et résoudre les casse-tête pour découvrir les vrais secrets de ce pays romantique.



Le jeu est plutôt accessible avec des puzzles de logique et parfois mathématiques.



Les + : Un conte mythique

Une belle réalisation Télécharger le jeu gratuit Alice Piégée au Pays des Merveilles





Crystal War Heroes (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.0, 222 Mo, iOS 8.0, Funcore Games) passe de 2,29 € à gratuit.



Une grande variété de guerriers possédant des habilités uniques attend vos ordres ! Engagez des Gardiens et défendez le cristal !



Crystania Wars (TD Quest) contient des éléments de stratégie en temps réel (RTS), avec les règles du Tower Defense (TD) et un style de combat proche de celui d'un MMO. Pendant le combat, le joueur peut déplacer des unités sur la ligne de front pour faire face aux ennemis ou absorber les attaques adverses, tandis que les unités situées à l'arrière auront pour rôle d'infliger des dégâts.



Les + : Le mur est sympa Télécharger le jeu gratuit Crystal War Heroes





Taps: Beautifully Simple (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.4, 68 Mo, iOS 9.0, Russell King) passe de 2,29 € à gratuit.



Ouvrez votre esprit à la simplicité du jeu Taps et découvrez des défis de plus en plus complexes au travers de 400 niveaux.



Le concept est simple puisqu'il reprend celui du célèbre jeu démineur, avec quelques particularités tout de même...



Les + : Une durée de vie infinie

Comparez votre temps à celui de vos amis Télécharger le jeu gratuit Taps: Beautifully Simple





PROMOS iOS :

Sentinels of the Multiverse (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.10, 742 Mo, iOS 9.1, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 4,49 €.



Composez une équipe de superhéros avec leurs styles propres et combattez les méchants afin de sauver le Multiverse. Cette adaptation d'un jeu de carte se joue sous la forme d'un comic interactif.



Jouez en solo ou bien à plusieurs sur le même appareil.



Les + : Une bonne adaptation du jeu de cartes du même nom Télécharger Sentinels of the Multiverse à 4,49 €





Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 2,29 €





Slayaway Camp (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v2.12, 134 Mo, iOS 9.3, Blue Wizard Digital LP) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Slayaway Camp est un jeu de puzzle dans lequel vous contrôlez Face de crâne, un tueur psychotique cherchant à massacrer des animateurs dans un camp d'été. Faites évoluer cet adorable tueur dans des centaines de niveaux où vous devrez écraser, écorcher et décapiter de pauvres victimes dans cet hommage comique et sombre aux films d'horreur des années 80.



En plus des ses graphismes sympathiques, Slayaway Camp est un excellent jeu qui vous donnera du fil à retordre !



Les + : Bien pensé

Mignon

Addictif Télécharger Slayaway Camp à 1,09 €