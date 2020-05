Microsoft Outlook : une nouvelle fonction Ignorer la conversation

On ne présente plus l'application Microsoft Outlook (v4.36.0, 290 Mo, iOS 12.0) tant cette dernière est connue dans le monde entier, que ce soit sur les ordinateurs ou les mobiles. Les développeurs de Redmond continuent de proposer de nouvelles fonctionnalités sur Android, mais également sur iOS. C'est une nouvelle fois le cas avec la parution d'une mise à jour qui comporte une fonctionnalité qui pourrait intéresser pas mal de monde : la possibilité d'ignorer une conversation.

