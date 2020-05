StopCovid : Un probable lancement pour le 2 juin

Il y a 5 heures

Julien Russo

4

Doucement, mais surement. Le projet du gouvernement français avance progressivement pour le lancement de l'application StopCovid, qui permettra d'effectuer un traçage Bluetooth et d'alerter les personnes qui ont été en contact avec une autre qui s'est déclarée infectée ou avoir des symptômes. Le lancement estimé serait prévu pour le 2 juin.

Encore un peu de patience pour StopCovid

C'est un parcours du combattant que doit réaliser le gouvernement avec son application StopCovid. En effet, avant de mettre en ligne une nouvelle application qui sera téléchargée par des millions de Français, il faut que celle-ci soit irréprochable en ce qui concerne la stabilité, mais aussi qu'elle soit validée par les parlementaires.

Cédric O le secrétaire d'État au numérique s'est entretenu tôt ce matin avec BFM Business pour apporter plus de précisions sur le calendrier prévu pour l'application.

Comme on vous l'avait indiqué précédemment dans un article, Cédric O avait communiqué à Reuters dimanche soir que l'application serait testée au cours de la semaine du déconfinement.

Aujourd'hui, il a communiqué une date estimée de la mise en ligne.

D'après ses récentes déclarations, le développement de l'application avancerait bien. Il explique à BFM : "Nous entrerons dès la semaine prochaine en phase de test, c'est-à-dire que nous reproduirons des situations réelles pour vérifier que l'application fonctionne bien. Ce qui nous permettrait, je pense, si le Premier ministre et la conférence des présidents des assemblées en décident, de faire en sorte que nous puissions revenir devant les parlementaires(...) dans la semaine du 25 mai pour envisager un déploiement lors de la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin"

La date du 2 juin serait donc la plus probable pour la disponibilité de l'application sur l'App Store et le Play Store. Même si ça fait un peu tard, puisque le déconfinement est prévu dans moins d'une semaine.



L'application StopCovid sera bien lancée, mais sans l'API d'Apple et de Google. La France n'en veut pas et Cédric O l'a encore fait savoir lors de l'interview.

Il explique : "Il y a effectivement la solution proposée par Apple et Google qui posent selon nous un certain nombre de problèmes en termes de protection de la vie privée et en termes d'interconnexion avec le système de santé".

Une réponse assez surprenante puisque quand les deux représentants d'Apple et de Google ont répondu aux questions ils avaient bien informé que la protection de la vie privée était l'une des priorités de ce projet. Par exemple, les données restent stockées dans le téléphone (seules les autorités de santé publique pourront voir la totalité des données de balises Bluetooth) et les alertes sont anonymes quand vous avez été en contact avec une personne infectée.

Un argument un peu surprenant !

Cédric O a terminé l'interview en déclarant : "C'est pour ces problèmes, pas parce que Apple et Google sont des grands méchants loups, que nous avons refusé de passer par leurs solutions. Nous aurons une solution qui fonctionnera de manière très satisfaisante sur l'ensemble des téléphones et nous considérons que la maîtrise du système de santé, la lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire des États (...) pas forcément celle des grandes entreprises américaines".