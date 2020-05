Mac Pro : un Youtuber se sert des roues pour créer un skateboard

Il y a 1 heure (Màj il y a 8 min)

Guillaume Gabriel

Quelle drôle d'idée... Récemment, la Pomme a lancé une gamme d'accessoires pour son Mac Pro, la râpe à fromage la plus puissante du marché, mais certainement aussi la plus chère.



En effet, il est désormais possible d'acheter, par exemple, un kit de roulettes pour la machine au prix ahurissant fou de 850€. Même si on sait que l'ordinateur se réserve aux professionnels, pouvoir lui amener une mobilité à ce tarif est tout de même hallucinant, mais soit.



Un Youtuber de la chaîne « Unbox Therapy » a alors cédé au chant des sirènes pour en faire une vidéo. Et pas n'importe laquelle...

Unbox Therapy crée un skateboard avec les roulettes du Mac Pro

Les roulettes sur mesure en acier inoxydable et caoutchouc permettent de déplacer plus facilement votre Mac Pro, que vous souhaitiez le faire glisser sous votre bureau ou le déplacer dans la pièce.

Mais, alors, quid de la possibilité de greffer ces roulettes sur un autre objet ? Une planche, par exemple ? C'est le pari fou de Lewis George Hilsenteger de la chaîne « Unbox Therapy ».



Il a ainsi donné vie à un skateboard en se servant d'une planche trouée (un hommage à la machine ?) et des fameuses roues !



Allez, voici la vidéo :