Apple Store : Une timide réouverture dès la semaine prochaine aux États-Unis

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Après la Corée du Sud, l'Autriche, l'Australie, l'Allemagne, c'est désormais quelques Apple Store américains qui vont rouvrir leurs portes. Comme dans les autres pays, ce sont les endroits où les statistiques liées au Covid-19 sont en baisse qui seront privilégiés pour la reprise d'activité.

Une réouverture à partir de lundi prochain

Apple a pris la décision de rouvrir quelques Apple Store en Alabama, en Alaska, en Idago et en Caroline du Sud. L'accueil des clients se fera avec la plus grande vigilance. La firme de Cupertino a briefé ses équipes sur l'importance de faire respecter la distance entre les clients, mais aussi entre employés.

Le port du masque sera obligatoire et un nombre restreint de clients pourront accéder à l'Apple Store. Les autres devront rester à l'extérieur avec bien sûr 1 mètre d'écart minimum avec son voisin de devant.



Apple a envoyé ce communiqué à plusieurs médias américains, dont AppleInsider qui l'a rapidement relayé : "Nous sommes ravis de commencer la réouverture des magasins aux États-Unis la semaine prochaine, à commencer par certains magasins en Idaho, en Caroline du Sud, en Alabama et en Alaska. Notre équipe surveille constamment les données locales sur la santé et les conseils du gouvernement, et dès que nous pourrons ouvrir nos magasins en toute sécurité, nous le ferons.



Notre nouveau protocole de distance sociale permet un nombre limité de visiteurs dans le magasin en même temps, il peut donc y avoir un retard pour les clients sans rendez-vous. Dans la mesure du possible, nous recommandons aux clients d'acheter en ligne pour une livraison sans contact ou un retrait en magasin."

Pour rappel, la majorité des Apple Store dans le monde sont fermés depuis le 14 mars. Apple procède en ce moment à la réouverture progressive de ses boutiques dans les pays et les régions où la progression du Covid-19 est au point mort ou fortement ralentie.

Initialement Apple devait rouvrir ses boutiques le 27 mars, mais comme la situation ne s'était pas améliorée, la firme de Cupertino a préféré modifier son calendrier et jugé les réouvertures au cas par cas.



Les boutiques françaises n'ont pour l'instant aucune date pour la reprise d'activité. Il est probable que l'entreprise californienne attende les statistiques des premiers jours de déconfinement afin de vérifier si la hausse du nombre d'infectés et de morts se réalise ou non.