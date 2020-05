Rumeur : watchOS 7 aura une fonctionnalité liée à la santé mentale

Apple devrait prochainement apporter une fonctionnalité jamais vu sur une montre connectée. En effet, la prochaine génération d'Apple Watch serait capable de détecter des crises de panique grâce à un capteur d'oxygène sanguin. Cela fonctionnerait en homogénéité avec la partie logicielle, autrement dit watchOS 7 !

Une fonctionnalité inédite

C'est une nouvelle rumeur de Jon Prosser qui vient de tomber en pleine nuit. Le spécialiste des indiscrétions des produits Apple ne se contente pas que de tweeter ce qu'il apprend de ses sources, il en parle aussi dans le podcast Geared Up, auquel il est souvent invité.

D'après les dernières informations obtenues, Apple nous préparerait quelque chose de révolutionnaire sur la prochaine génération d'Apple Watch et de watchOS. La firme travaillerait sur un capteur d'oxygène sanguin qui permettrait une fonctionnalité liée à la santé mentale. La principale nouveauté que va mettre en avant Apple serait la détection de crises de panique.

Il existe plusieurs symptômes qui permettent de détecter cela. À l'approche d'une crise de panique, on se met soudainement à transpirer, des palpitations apparaissent, le corps commence à trembler, nous avons des douleurs ou gênes thoraciques, des vertiges... Des symptômes qui peuvent être partiellement détectés par un capteur d'oxygène sanguin ainsi que les autres fonctionnalités santé déjà existantes.

D'après Jon Prosser, c'est un projet prioritaire chez Apple. Tous les ingénieurs qui travaillent sur les fonctions santé de l'Apple Watch sont dessus depuis plusieurs mois.

Il explique dans le podcast : "J'espère que cela viendra cette année, peut-être l'année prochaine, mais j'espère que cela viendra au WWDC, ce sont les capacités en matière de santé mentale. Elles permettent de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang en fonction du rythme cardiaque et de déterminer si vous faites de l'hyperventilation."

Dans l'éventualité où cette fonctionnalité voit le jour, elle aurait le même mode de fonctionnement que la détection de fibrillation auriculaire. L'Apple Watch vous enverrait une notification vous avertissant d'une crise de panique imminente. Ce qui est magnifique c'est que la montre connectée va anticiper.

Vous allez me dire "c'est bien beau d'être alerté avant que la crise se produise, mais cela ne l'empêchera pas de se produire !". Vous avez entièrement raison, mais Apple va vous proposer plusieurs exercices de respiration pour vous calmer. Il y aura aussi un message spécial qui vous dira de vous garer si vous êtes en train de conduire.

Peut-être que cela n'évitera pas la crise de panique, mais cela réduira les chances qu'elle se produise.



Pour Jon Prosser, il y a peu de chance qu'Apple dévoile officiellement son capteur d'oxygène sanguin et la fonction de détection de crise de panique avant l'autonome. Le travail prend beaucoup de temps et ne serait pas encore prêt. Mais Apple compte bien sortir cette nouveauté prochainement !

Une rumeur qui n'est pas nouvelle

Ne croyez pas que cette rumeur est nouvelle. Elle ne l'est pas du tout. En réalité, la première fois qu'on a entendu la détection de crise de panique sur l'Apple Watch, c'est le mois dernier. L'information a été communiquée par EverythingApplePro et Max Weinbach qui ont expliqué que la prochaine montre connectée d'Apple sera capable de déterminer les niveaux élevés de stress chez un utilisateur.

Ce qui est nouveau dans la déclaration de Prosser c'est que cette détection se réalisera via un capteur d'oxygène sanguin, ça c'est la première fois qu'on l'entend !



Dans les autres fonctionnalités "Santé" à venir, on parle du suivi du sommeil. L'Apple Watch sera capable de vous dire chaque matin la qualité de votre sommeil, la durée et les autres données basiques de ce genre de fonctionnalité.

Vous l'aurez compris, la révolution Apple Watch dans le domaine de la santé, c'est loin d'être terminé.



