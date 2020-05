Bons plans iOS : Earth Atlantis, Fox Eats Chicks, Earth Atlantis

Hier à 21:27

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Earth Atlantis, Fox Eats Chicks. L'occasion d'économiser 43,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.4, 95 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 3,49 € à gratuit.



L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





VisualX (App, iPhone / iPad, v3.1.1, 33 Mo, iOS 9.1, Prabhat Mishra) passe de 2,29 € à gratuit.



VisualX vous aidera à passer vos photos de moyennes à exceptionnelles en quelques instants.



Recadrer, ajouter de la couleur, ajuster, faites pivoter, dessiner, ajouter du texte, ajouter des filtres et des hordes d'effets, puis exporter en taille réelle sur vos réseaux sociaux favoris !



Les + Filtres, outils, polices : un tout-en-un ! Télécharger l'app gratuite VisualX





Frax (App, iPhone / iPad, v2.0, 74 Mo, iOS 11.0, Iter9, LLC) passe de 1,09 € à gratuit.



Un programme de création artistique qui place les équations de la nature entre vos mains !



Les + : Une app qui vous permet d'explorer de vastes paysages numériques et de créer votre chef d'œuvre Télécharger l'app gratuite Frax





PDF it All (App, iPhone / iPad, v4.0.1, 23 Mo, iOS 12.0, DIGISET LLC) passe de 3,99 € à gratuit.



Son interface simplifiée, façon WindowsPhone, rend ridiculement facile la conversion de documents papiers, photos, messages, contacts, pages Web ou emails en fichiers PDF.



Après avoir créé un nouveau PDF, vous pouvez l'ouvrir dans une autre application, la fusionner avec un autre PDF, le déplacer vers un dossier ou votre service cloud préféré, et évidemment le partager par courrier électronique, AirDrop ou Messages. Vous pouvez également imprimer directement sur n'importe quelle imprimante compatible AirPrint.



Les + : Une belle alternative aux ténors du genre

Bien réalisée et facile Télécharger l'app gratuite PDF it All





Guitar Pro (App, iPhone, v1.9.7, 42 Mo, iOS 9.0, Arobas Music) passe de 6,99 € à gratuit.



L’application Guitar Pro permet à tout musicien de visualiser et d’écouter les partitions et tablatures réalisées avec le logiciel Guitar Pro pour Windows et Mac.



Cette version mobile est le compagnon idéal pour travailler vos morceaux préférés et les partager où et quand vous le souhaitez ! Un arpège, un riff, une suite d’accords en tête ? Le bloc-notes de tablatures monopiste est également disponible.



Les + : Pour les musiciens confirmés Télécharger l'app gratuite Guitar Pro





JEUX GRATUITS iOS :

Hatchi (Jeu, , iPhone / iPad, v7.7, 80 Mo, iOS 10.0, Portable Pixels) passe de 1,09 € à gratuit.



Un jeu au look rétro pour tous les nostalgiques des tamagotchis, les animaux domestiques virtuels des années 90. Comme il y a 20 ans, il faut s'occuper de sa bestiole, un peu tous les jours pour qu'elle vive et s'épanouisse.



Les + : Pour les trentenaires qui ont connu la vague nippone

Des mini-jeux en plus Télécharger le jeu gratuit Hatchi





Griblers (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.18, 90 Mo, iOS 8.0, Anton Lovygin) passe de 2,29 € à gratuit.



Croxy, Squashy et Rusty sont un ensemble inhabituel de créatures appelées Griblers. Ils ont décidé de retourner dans leur ancienne patrie et d'essayer de lui redonner sa gloire d'antan. Déplacez les personnages sur une carte hexagonale à la recherche de ressources pouvant être utilisées pour améliorer les installations de la ville et fabriquer de nouvelles armes.



Les ennemis et le butin apparaîtront au hasard, vous obligeant à rester prêt à tout moment. Le jeu comprend une histoire complètement originale et de nombreuses tâches à accomplir.



Les + : Le concept est excellent Télécharger le jeu gratuit Griblers





Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.06, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit.



FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





PROMOS iOS :

Demetrios (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 169 Mo, iOS 8.0, Fabrice Breton) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Demetrios est un jeu d'aventure décalé inspiré par Les Chevaliers de Baphomet et rempli d'humour !



Bjorn Thonen, un plouc d'antiquaire qui vit à Paris, rentre chez lui bourré et se fait cambrioler. Forcé de mener sa propre enquête avec l'aide de sa voisine Sandra, il se retrouve impliqué dans de sombres et mystérieuses affaires. Mais ces deux héros improbables pourront-ils se montrer à la hauteur et découvrir d’anciens secrets ?







Télécharger Demetrios à 1,09 €





Earth Atlantis (Jeu, , iPhone / iPad, v1.13, 216 Mo, iOS 8.0, Pixel Perfex) passe de 5,49 € à 3,49 €.



Earth-Atlantis est un jeu de tir horizontal offrant un gameplay de « chasse aux monstres » original. Cherche et chasse des monstres marins terrifiants et explore un monde sous-marin post-apocalyptique. Débloque une pléthore de vaisseaux équipés d'armes et de capacités spéciales et deviens un chasseur légendaire !



« Le grand changement climatique » s'est abattu à la fin du 21e siècle. Quatre-vingt-seize pour cent de la surface terrestre est engloutie sous l'eau. La civilisation humaine s'est écroulée. Les machines ont adopté des formes d'animaux marins...

Télécharger Earth Atlantis à 3,49 €